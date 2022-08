Rentrée : quels examens de santé avant le jour J ?

L'ESSENTIEL Une visite médicale, qui permet d'établir un bilan de santé de l'enfant est réalisée à l'école maternelle pour tous les enfants âgés de 3 à 4 ans.

Une autre visite médicale est réalisée au cours de la 6e année de l'enfant, en grande section de maternelle ou en CP.

Il n’y a pas que liste de fournitures scolaires qui rime avec rentrée des classes!

Vérifier la vue, les dents, compléter si besoin les vaccins obligatoires… font partie des recommandations pour protéger la santé des enfants.

Dès la maternelle

Concernant la vue, d'après l'Association nationale pour lAmélioration de la Vue (ASNAV), "prendre rendez-vous régulièrement chez l’ophtalmologiste (…) c’est offrir à son enfant toutes les chances pour aborder l’école sereinement".

Surtout que "si des problèmes sont détectés suffisamment tôt, il sera plus facile de les corriger et ceux-ci risqueront de moins perturber sa scolarité…Il est donc recommandé de lui faire consulter un ophtalmologiste dès la maternelle puis à 6 ans, lors de son entrée en CP."

En effet, 80% des informations qui nous parviennent du monde extérieur passent par nos yeux et à chaque instant, mobilise quasiment la moitié de la part active de notre cerveau. Et c’est surtout vrai à l’école où la vue des enfants est particulièrement sollicité par l’écriture, la lecture et le suivi des leçons au tableau, par exemple.

Ainsi, les problèmes de vue non traités peuvent entraver l’apprentissage et le suivi d’une scolarité normale d'autant plus que le nombre d’enfants âgés de 3 à 10 ans ayant des problèmes de vue a augmenté de 2% depuis 2017 pour atteindre 34% d'après l'Ipsos, notamment à cause de l’usage en hausse des smartphones et des tablettes qui génèrent des rayons bleu-violets dangereux pour la vue.

Jusqu’à 24 ans

Concernant la santé dentaire, l’Assurance Maladie offre, via le programme M’T Dents, propose tous les 3 ans, un rendez-vous et des soins chez le dentiste aux enfants dès l’âge de 3 ans et aux jeunes jusqu’à 24 ans. Le faire juste avant la rentrée est un bon moyen de vérifier que les vacances n’ont pas fait de dégâts (des caries par exemple).

Du côté des vaccins, le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse rappelle que les enfants doivent obligatoirement être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (souvent associés à la coqueluche) pour être inscrits dans une école. La vaccination contre la rougeole, les oreillons, la rubéole (ROR) et l’hépatite B est également vivement recommandée.