Smoothies : pourquoi il faut éviter d’ajouter de la banane

L'ESSENTIEL Les flavanols sont un groupe de composés bioactifs bénéfiques pour le cœur et la santé cognitive.

L’ajout de bananes dans les smoothies peut entraîner une baisse de 84 % de la quantité de flavanols absorbés par l'organisme.

Cela serait dû à un enzyme présent dans la banane appelée "polyphénol oxydase".

Pour manger plusieurs fruits et légumes, dont on a besoin pour une alimentation saine, dans la journée, certaines personnes se font des smoothies à l’aide d’un blender. Cependant, "les aliments utilisés pour leur préparation peuvent avoir une activité polyphénol oxydase élevée et donc potentiellement affecter le contenu et la biodisponibilité des flavanols." Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Californie à Davis ont suggéré que le mélange de certains ingrédients dans ces boissons plus épaisses pouvait influencer l'apport nutritionnel de l'organisme. Plus précisément, si l’on souhaite conserver et bénéficier de leurs vertus, il vaut mieux ne pas ajouter de la banane dans ces mixtures.

Pommes, poires, baies : les flavanols sont bons pour le cœur et cerveau

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a préparé plusieurs smoothies pour tester comment différents niveaux de polyphénol oxydase, une enzyme présente dans de nombreux fruits et légumes, affectent les niveaux de flavanols présents dans les aliments et pouvant être absorbés par l'organisme. Pour rappel, les flavanols sont un groupe de composés bioactifs bénéfiques pour le cœur et la santé cognitive, que l'on trouve naturellement dans les fruits, notamment les pommes, les poires, les myrtilles, les mûres ou les raisins.

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont demandé à huit hommes en bonne santé de boire un smoothie à base de bananes, dont l'activité polyphénol oxydase est naturellement élevée, et une boisson à base de baies mélangées, soit faible en enzymes. Tous les participants ont également pris une capsule de flavanol afin que tout le monde commence l'expérience avec le même taux de composés bioactifs. Des échantillons de sang et d'urine ont été analysés pour mesurer la quantité de flavanols présents dans l'organisme après l'ingestion des smoothies et de la capsule.

L’enzyme présent dans la banane réduit l’absorption des flavanols

Selon les résultats, publiés dans la revue Food & Function, les volontaires ayant bu le smoothie contenant de la banane présentaient des niveaux de flavanols dans leur organisme inférieurs de 84 % à ceux du groupe témoin. "Nous avons été très surpris de constater la rapidité avec laquelle l'ajout d'une seule banane a réduit le niveau de flavanols dans le smoothie et les niveaux de flavanols absorbés par l'organisme", a expliqué Javier Ottaviani, auteur des recherches, dans un communiqué. D’après l’équipe, cela serait causé la polyphénol oxydase, l’enzyme contenu dans la banane, qui réduit l’absorption des flavanols et est à l’origine du brunissement du fruit lorsqu’il est épluché ou coupé.

D’après Javier Ottaviani, les personnes devraient envisager de préparer des smoothies en combinant des fruits riches en flavanols, comme les baies, avec d'autres ingrédients qui ont également une faible activité polyphénol oxydase, comme l'ananas, l'orange, la mangue ou le yaourt. Il a aussi indiqué que les bananes restent un excellent fruit à manger ou à consommer dans des smoothies. Pour ceux qui souhaitent consommer des smoothies à base de bananes, il est préconisé de ne pas les mélanger avec des fruits riches en flavanols.