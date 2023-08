Traitement du cancer de la prostate : l’exercice physique limite les dysfonctionnements sexuels

L'ESSENTIEL Un nouvel essai clinique à long terme a révélé une thérapie pour combattre le dysfonctionnement érectil que rencontrent la plupart des hommes atteints de cancer de la prostate.

D’après les chercheurs, l’exercice physique améliore la vie sexuelle des patients.

Les experts recommandent le sport comme partie intégrante de la lutte contre le cancer de la prostate.

Un nouvel essai clinique pourrait aider à lutter contre un des désagréments du traitement du cancer de la prostate : le dysfonctionnement sexuel.

En effet, alors que c’est un effet secondaire courant, pénible et persistant du traitement du cancer de la prostate, des chercheurs ont démontré que l'exercice physique pouvait aider à restaurer la fonction sexuelle tout en améliorant la santé général des patients atteints.

Le résultat de leurs travaux a été présenté à l'American Society of Clinical Oncology Breakthrough Meeting au Japon.

Le cancer de la prostate perturbe la vie sexuelle des hommes

Le cancer de la prostate est une tumeur maligne développée à partir de cellules de la prostate, glande de l'appareil génital masculin, rappelle l’Assurance Maladie. Il est le cancer le plus fréquent chez les hommes. Le traitement consiste en une chirurgie, la prostatectomie totale qui correspond à l’ablation chirurgicale de la prostate et des ganglions lymphatiques adjacents.

Or, cette chirurgie peut exposer à des risques et effets secondaires : "l’infection et le saignement mais aussi des troubles de l’érection, la perte définitive de l’éjaculation et des fuites urinaires transitoires", indique la Fondation pour la Recherche sur le Cancer (Arc)

Le professeur Daniel Galvao, directeur de l'Institut de recherche en médecine de l'exercice (EMRI) de l'ECU et responsable de l'étude, a ainsi déclaré que près de la moitié des patients atteints d'un cancer de la prostate déclarent avoir des besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle.

Le sport pourrait améliorer leur qualité de vie : "Notre étude montre que ces patients peuvent immédiatement bénéficier d'exercices physiques supervisés pour améliorer leur santé sexuelle".

Cancer de la prostate : L'exercice physique est recommandé pour améliorer les rapports sexuels

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont suivi pendant quatre ans, plus de 100 patients atteints d'un cancer de la prostate qu’ils ont répartis en trois groupes.

Un groupe a suivi des exercices de résistance et d'aérobic supervisés, tandis qu'un autre a suivi le même programme d'exercices mais a également bénéficié d'une thérapie psychosexuelle. La thérapie psychosexuelle consistait en une brève intervention portant sur le bien-être psychologique et sexuel détaillent les auteurs. Le troisième groupe a reçu un traitement standard sans aucune composante d'exercice ou de thérapie.

D’après les auteurs, la thérapie psychosexuelle n'a entraîné aucune amélioration de la fonction érectile ou de la satisfaction lors des rapports sexuels, alors que les patients qui ont fait de l'exercice ont fait état d'une nette amélioration dans les deux cas.

Anne Savage, directrice générale de la Prostate Cancer Foundation of Australia, a déclaré que l'organisation espérait voir les résultats rapidement mis en pratique. "Cette recherche est un appel à l'action pour les hommes et leurs partenaires touchés par le cancer de la prostate et renforce la recommandation selon laquelle l'exercice devrait être systématiquement prescrit aux hommes touchés par la maladie", a-t-elle déclaré.