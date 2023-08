Cancer du sein : une tumeur identifiée lors de sa réduction mammaire

L'ESSENTIEL Une femme de 29 ans a subi une réduction mammaire durant laquelle les médecins ont découvert une masse cancéreuse.

Après l'avoir examiné, il s’agissait d’un cancer du sein de stade IV, aussi appelé cancer métastatique.

Actuellement, la patiente, qui est en rémission, reçoit des injections de bloqueurs hormonaux qui la "mettent en ménopause".

En raison de son bonnet H, Savannah Wiley, 29 ans à l’époque, décide de subir une opération mammaire pour réduire la taille de sa poitrine. Elle avait des douleurs récurrentes au dos et aux épaules à cause de ses seins, mais souffrait aussi d’une irritation au sein droit car elle avait une grosseur.

Une masse cancéreuse découverte lors de la réduction mammaire

Jusqu’à l’opération, les médecins disaient que cette grosseur était un kyste inoffensif, d’après le journal Mirror. Mais lorsqu’ils ont réalisé l’intervention chirurgicale pour la réduction mammaire, ils ont découvert qu’il s’agissait en réalité d'une masse cancéreuse. "Jamais je n’aurais pensé que cela pourrait m’arriver, surtout à l’âge de 29 ans."

Des examens ont confirmé qu’il s’agissait d’un cancer du sein de stade quatre. Selon l’Institut national du cancer, le stade des cancers du sein au moment du diagnostic va de 0 à IV. Le cancer du sein de stade IV, aussi appelé cancer métastatique, est le plus grave. Cela signifie qu’il s’est propagé et ne se situe plus seulement dans la partie du corps initialement touchée par la maladie, d'après la Fondation cancer du sein du Québec.

Pas de guérison en cas de cancer du sein de stade IV

"J'avais l'impression d'avoir perdu mon souffle, explique Savannah Wiley. Le stade quatre est synonyme de mort, ou du moins c'était ce que j’imaginais, je pensais que j'allais mourir très rapidement.” La Société canadienne du cancer explique que les traitements ne guérissent pas le cancer du sein métastatique, mais ils permettent de très bien le contrôler, parfois pendant de nombreuses années.

Pour le moment, la patiente est en rémission mais elle sait que le cancer peut revenir. "L’espérance de vie d’une personne atteinte d’un cancer du sein de stade quatre est de cinq à dix ans, indique-t-elle. Beaucoup de gens pensent que rémission signifie guérison, mais cela ne veut pas vraiment dire cela, et ce n'est certainement pas le cas lorsque vous êtes au stade quatre. Une fois par mois, je reçois des injections de bloqueurs hormonaux. Ils me mettent en ménopause, donc je suis en ménopause à 30 ans. Je ne pourrai jamais avoir d'enfants." Pour sa prise en charge, elle doit payer 5.000 dollars. Une somme importante pour laquelle elle a lancé une collecte sur Internet.