Cancer du sein : un appareil dans le soutien-gorge pour détecter les tumeurs plus tôt

L'ESSENTIEL Le nouvel appareil, qui peut être intégré à un soutien-gorge, pourrait permettre un suivi plus fréquent des patientes à haut risque de cancer du sein.

L'appareil qui ressemble à un patch flexible, est capable d'obtenir des images du sein avec une résolution comparable aux machines des centres d'imagerie médicale.

Les chercheurs travaillent pour réduire encore la taille de leur appareil portatif.

Lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade précoce, le taux de survie est de près de 100 %. Cependant, pour les tumeurs détectées à des stades ultérieurs, il chute à environ 25 %. Pour améliorer les chances de survie des patientes, des chercheurs du MIT ont conçu un dispositif d'échographie portable pouvant détecter les tumeurs mammaires de manière précoce.

L'appareil de dépistage est présenté en détail dans la revue Sciences Advances du 28 juillet 2023.

Cancer du sein : un appareil qui permet un dépistage à la maison

Cet échographe, qui ressemble à un patch flexible, peut être facilement attaché à un soutien-gorge. Il permet à la personne qui le porte, de déplacer facilement la sonde à ultrasons sur le sein et d'obtenir des images du tissu mammaire sous différents angles.

"Nous avons changé la forme de la technologie des ultrasons afin qu'elle puisse être utilisée chez vous. Il est portable et facile à utiliser, et fournit une surveillance en temps réel et conviviale du tissu mammaire", explique Canan Dagdeviren, professeur agrégé au Media Lab du MIT et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Les tests réalisés ont montré que l'appareil offrait des images échographiques avec une résolution comparable à celle des sondes à ultrasons utilisées dans les centres d'imagerie médicale. Par exemple, les chercheurs ont pu détecter des kystes d'une taille aussi petite que 0,3 cm de diamètre - ce qui correspond à la taille des tumeurs à un stade précoce - chez une femme de 71 ans. Ils ont également démontré que les tissus pouvaient être échographiés jusqu'à une profondeur allant jusqu'à 8 centimètres.

Dépistage du cancer du sein : une histoire personnelle à l'origine du nouvel échographe

L'idée de ce dispositif a été motivée par une expérience personnelle tragique du professeur Canan Dagdeviren. Alors qu'il était au chevet de sa tante Fatma Caliskanoglu, qui a reçu un diagnostic de cancer du sein à un stade avancé à 49 ans malgré des dépistages réguliers, il a pris conscience de la nécessité de développer un moyen de détecter plus précocement les tumeurs mammaires. Sa tante est malheureusement décédée six mois plus tard, renforçant sa détermination à améliorer les chances de survie des patientes touchées par un cancer d'intervalle comme sa tante.

Il s'agit des tumeurs mammaires qui se développent entre les mammographies régulières. Elles représentent 20 à 30 % des cas de cancer du sein. De plus, elles ont tendance à être plus agressives que celles trouvées lors des examens de routine.

"Mon objectif est de cibler les personnes les plus susceptibles de développer un cancer d'intervalle", explique le Pr Dagdeviren. "Avec un dépistage plus fréquent, notre objectif est d'augmenter le taux de survie jusqu'à 98 %", assure-t-il.

Échographe portatif : vers une version miniaturisée du dispositif

Afin de rendre le dispositif encore plus pratique et accessible, les chercheurs travaillent actuellement sur le développement d'une version miniaturisée du système d'imagerie. Ils aimeraient parvenir à lui donner la taille d'un smartphone. Cette évolution permettrait aux utilisateurs d'utiliser le dispositif plus facilement.

"L'accès à des soins de santé abordables et de qualité est essentiel pour la détection et le diagnostic précoces. En tant qu'infirmière, j'ai été témoin des conséquences négatives d'un diagnostic tardif. Cette technologie promet d'éliminer les nombreux obstacles à la détection précoce du cancer du sein en fournissant un diagnostic plus fiable, confortable et moins intimidant", explique Catherine Ricciardi, infirmière directrice du Center for Clinical and Translational Research du MIT qui a aussi travaillé sur le projet.