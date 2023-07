Cancer du sein : les femmes traitées par radiothérapie vieilliraient plus vite

L'ESSENTIEL L'âge biologique reflète la santé des cellules et des tissus d'une personne et diffère de l'âge chronologique.

Une nouvelle étude montre que les patientes traitées pour un cancer du sein ont un vieillissement biologique plus rapide que les autres femmes.

L'association avec un âge biologique accru chez les femmes traitées pour un cancer du sein est surtout observée avec la radiothérapie.

Le cancer du sein est l'une des formes de cancer les plus fréquentes chez les femmes. Heureusement, il existe une variété de traitements disponibles pour lutter contre cette maladie. Ces traitements peuvent être utilisés seuls ou en combinaison, en fonction des caractéristiques de la tumeur et des besoins de la patiente. Si leur objectif est de préserver la vie de la patiente, il semblerait que certains les conduisent à vieillir plus vite.

Cancer du sein : le vieillissement des cellules accéléré avec la radiothérapie

Une étude récente, menée par les National Institutes of Health (institutions gouvernementales de recherches aux USA), apporte un nouvel éclairage sur les effets des traitements du cancer du sein. Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang de 417 femmes prélevées à 8 ans d'intervalle en moyenne. Parmi les participantes, environ la moitié avait développé une tumeur mammaire au cours des travaux.

L'équipe a mesuré leur âge biologique en observant les modifications chimiques de l'ADN, appelées changements de méthylation. Les chercheurs l'ont ensuite comparé en fonction des traitements reçus pour lutter contre la maladie, notamment la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Ils ont observé des variations dans les taux de vieillissement biologique en fonction du type de soin. Les femmes ayant reçu une radiothérapie présentaient des âges biologiques plus élevés, alors que celles qui avaient subi une chirurgie n'ont montré aucune association avec le vieillissement.

"La radiothérapie est une option de traitement précieuse pour le cancer du sein, et nous ne savons pas encore pourquoi elle était le plus fortement associée à l'âge biologique", a précisé dans un communiqué le Pr Dale Sandler, chef de la branche épidémiologie du NIEHS et co-auteur de le papier.

Cancer du sein : la radiothérapie n'est pas remise en cause

Il est important de noter que ces travaux ne remettent pas en question l'efficacité de la radiothérapie dans le traitement du cancer du sein. Il s'agit un outil essentiel dans la lutte contre les tumeurs malignes, car il permet de détruire les cellules cancéreuses présentes dans la zone traitée et empêcher leur propagation dans le sein ou le reste de l'organisme.

"Les femmes confrontées à un diagnostic de cancer du sein devraient discuter de toutes les options de traitement possibles avec leur médecin afin de déterminer le meilleur traitement pour elles", a estimé Dr Katie O'Brien, co-autrice de l'article paru dans la revue Journal of the National Cancer Institute le 19 juillet 2023.

"Cette découverte soutient les efforts visant à minimiser les expositions aux rayonnements lorsque cela est possible et à trouver des moyens d'atténuer les effets néfastes sur la santé", a ajouté son collègue.