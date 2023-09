Les nitrates d'origine végétale peuvent-ils atténuer le développement de la démence ?

L'ESSENTIEL Il est possible que le nitrate dans les aliments végétaux ait un effet protecteur sur les fonctions métaboliques.

Un risque de démence plus faible a toujours été observé dans les régimes alimentaires riches en aliments végétaux peu transformés.

Un apport plus élevé en nitrate alimentaire d'origine végétale était associé à une diminution d'environ 8% du risque de developper une démence.

Menée sur 9543 personnes pendant 14 ans, une étude a été réalisée dans le but de clarifier la relation entre les nitrates alimentaires et la démence. Les résultats démontrent qu'un apport plus élevé en nitrate alimentaire d'origine végétale était associé à une diminution d'environ 8% du risque de développer une démence. Il est important de noter qu'aucune association n'a été faite pour les nitrates provenant de sources non végétales.

Les nitrates dans l'alimentation

Les nitrates alimentaires sont des substances naturellement présentes dans les fruits et les légumes. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le terme « démence » regroupe plusieurs maladies qui affectent la mémoire, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes.

L'étude démontre que les nitrates alimentaires d'origine végétale pourraient avoir un effet protecteur sur les fonctions métaboliques, notamment en réduisant les concentrations de triglycérides, l'accumulation de graisse viscérale, l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline. Ces effets pourraient avoir un impact sur la cognition au-delà de la santé vasculaire du cerveau. Cependant, il est essentiel de souligner que ces hypothèses nécessitent des études supplémentaires pour être confirmées.

Les bienfaits d'une alimentation riche en végétaux

Il a été observé que les régimes alimentaires riches en aliments végétaux peu transformés, tels que les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les noix et les graines, sont associés à un risque plus faible de démence. Les nitrates alimentaires d'origine végétale pourraient donc être l'un des mécanismes sous-jacents expliquant cette association.

Ces résultats suggèrent qu'une intervention diététique basée sur une consommation accrue d'aliments végétaux peu transformés pourrait représenter une petite révolution dans la prévention de la démence, en particulier dans un contexte où les options thérapeutiques sont souvent limitées et pourrait offrir de nouvelles perspectives en matière de prévention de cette maladie.