Charcuterie : des scientifiques anglais appellent à bannir les nitrates cancérigènes

Des scientifiques ont choisi la journée internationale du bacon pour appeler à bannir l’usage des nitrites dans la production des viandes transformées. Ces composants sont considérés comme cancérigènes par la communauté scientifique, mais les industriels refusent de le reconnaître.

The cancer risk from processed meat such as bacon is still not being taken seriously enough, according to a joint statement by scientists, politicians and doctors, including @QUBFoodProf, @tom_watson and @DrAseemMalhotra. https://t.co/qBTLUc0GKL