Lutte contre la démence : même à 70 ans, il est encore temps de s'y mettre

L'ESSENTIEL Même lorsqu'on commence à 70 ans, se mettre à des activités stimulantes permet de lutter contre l'apparition de la démence.

De nombreuses activités sont intéressantes sur ce plan : jouer aux échecs, faire de la peinture, écrire des lettres...

En France, la démence est un problème de santé publique majeur.

Selon une étude récente publiée dans le JAMA, il est possible de lutter contre l'apparition de la démence en se stimulant intellectuellement, même à l'âge de 70 ans.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs australiens ont recruté plus de 10 000 personnes âgées de 70 ans ou plus, vivant dans la communauté et en bonne santé, pour participer à l'étude ALSOP (Australian Longitudinal Study of Aging Project). Les participants ont été suivis pendant une période de 10 ans afin d'évaluer l'association entre les activités enrichissantes intellectuellement et le risque de démence.

De quelles activités parle-t-on ?

Les résultats de l'étude ont révélé que les activités stimulantes intellectuellement étaient associées à un risque réduit de démence chez les personnes âgées.

Une participation plus fréquente à des activités d'alphabétisation pour adultes, telles que suivre des cours, utiliser un ordinateur ou écrire des lettres était associée à une réduction du risque de démence de 11 % sur une période de 10 ans. De même, les personnes qui pratiquaient régulièrement des activités mentales distrayantes, comme jouer à des jeux, aux cartes ou aux échecs et faire des mots croisés ou des puzzles, présentaient un risque de démence inférieur de 9 %.

L'étude a également montré que la pratique de l'artisanat, le travail du bois ou du métal, la peinture, le dessin, le visionnage de la télévision et l'écoute de musique ou de la radio étaient également associés à une réduction du risque de démence, bien que de manière moins significative.

La démence, une maladie qui touche de nombreux Français

Ces découvertes suggèrent que maintenir un mode de vie actif et stimulant peut jouer un rôle crucial dans la prévention de la démence chez les personnes âgées. Il est essentiel d'encourager les personnes âgées à s'engager dans des activités enrichissantes afin de préserver leur santé cognitive.

En France, la démence est un problème de santé publique majeur qui touche chaque année un grand nombre de personnes âgées. Elle se manifeste par une altération progressive des fonctions cognitives telles que la mémoire, le langage, l'attention et le raisonnement. Les conséquences de la démence sur la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs proches sont considérables.