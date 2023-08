La sédentarité chez les enfants est associée à des lésions cardiaques à l'âge adulte

L'ESSENTIEL Entre l'enfance et le début de l'âge adulte, le temps de sédentarité des jeunes a augmenté en moyenne de deux heures par jour, passant de 362 minutes à 11 ans à 531 minutes à 24 ans.

Chaque augmentation d'une minute du temps de sédentarité entre 11 et 24 ans était associée à une augmentation de 0,004 g/min de la masse ventriculaire gauche entre 17 et 24 ans.

Ces heures d’inactivité se traduisent par un cœur plus lourd, ce qui augmente la probabilité de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral plus tard dans la vie.

Le fait d'être inactif de l'enfance au début de l'âge adulte a un lien avec la survenue de lésions cardiaques, indépendamment de facteurs tels que le poids et la tension artérielle. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Finlande à Kuopio lors du congrès 2023 de la Société européenne de cardiologie qui a lieu à Amsterdam. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude dans le cadre de la recherche Children of the 90s, qui a débuté en 1990/1991 et constitue l'une des plus grandes cohortes au monde dont le mode de vie est évalué dès la naissance.

Évaluer la sédentarité de 766 enfants grâce à une montre connectée

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont demandé à 766 enfants âgés de 11 ans de porter pendant sept jours une montre connectée dotée d'un tracker d'activité. Cette évaluation a été aussi réalisée lorsque les participants avaient 15 ans et 24 ans. Le poids du ventricule gauche de leur cœur a été évalué par échocardiographie, un type d'échographie, à 17 et 24 ans. Ensuite, l’équipe a analysé l’association entre le temps de sédentarité entre 11 et 24 ans et les mesures cardiaques entre 17 et 24 ans après un ajustement des facteurs susceptibles d'influencer le lien, notamment l'âge, le sexe, la tension artérielle, le poids, le tabagisme, l'activité physique et le statut socio-économique.

Cœur : la sédentarité est liée à une hausse de la masse du ventriculaire gauche

Selon les données, à l'âge de 11 ans, les enfants étaient sédentaires en moyenne 362 minutes par jour, 474 minutes par jour à l'adolescence (15 ans) et 531 minutes par jour à l'âge adulte (24 ans). Cela signifie que le temps sédentaire a augmenté en moyenne de deux heures par jour entre l'enfance et le début de l'âge adulte. Les auteurs ont constaté que chaque augmentation d'une minute du temps de sédentarité entre 11 et 24 ans était associée à une augmentation de 0,004 g/min de la masse ventriculaire gauche entre 17 et 24 ans. En multipliant cette hausse par 169 minutes d'inactivité supplémentaire, on obtient une augmentation quotidienne de 0,7 g/m, soit l'équivalent d'une augmentation de 3 grammes de la masse ventriculaire gauche.

Crise cardiaque, AVC : "toutes ces heures d'écran chez les jeunes se traduisent par un cœur plus lourd"

"Les enfants étaient sédentaires pendant plus de six heures par jour et cette durée augmentait de près de trois heures par jour lorsqu'ils atteignaient l'âge adulte. (…) Toutes ces heures d'écran chez les jeunes se traduisent par un cœur plus lourd, ce qui, d'après les études menées chez les adultes, augmente la probabilité de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les enfants et les adolescents doivent bouger davantage pour protéger leur santé à long terme. (…) Les parents devraient les encourager à le faire en les emmenant se promener et en limitant le temps passé sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo", a déclaré le Dr Andrew Agbajed, auteur des travaux, dans un communiqué.