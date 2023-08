Chirurgie : utiliser la réalité augmentée pour réduire le stress des patients

L'ESSENTIEL Les patients ayant vu une présentation de leur chirurgie dynamisée par la réalité augmentée ont signalé une baisse de leur anxiété.

Sur les 42 volontaires, 28 étaient d'accord pour recommencer l'expérience.

Aucune différence n’a été observée pour les douleurs postopératoires ou l'utilisation de narcotiques.

La réalité augmentée permet d’enrichir un environnement réel avec des éléments virtuels en 3D. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans la médecine. Et pour cause, elle pourrait permettre de réduire l’anxiété des adultes qui doivent se faire opérer. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Miami (États-Unis) dans une étude publiée dans la revue JAMA Network Open.

"Des précédentes recherches ont montré que la plupart des gens ressentent un certain degré d'anxiété lorsqu'ils se préparent à une intervention chirurgicale. Si une partie de l'anxiété est évidemment due à la peur d'être ouvert, une autre partie est due à la peur de l'inconnu. La plupart des gens n'ont pas l'habitude de subir une intervention chirurgicale et ne savent donc pas à quoi s'attendre", ont indiqué les scientifiques.

Opération : une présentation de trois minutes réalisée par un chirurgien

Afin d’aider les patients à être moins stressés, ils ont voulu déterminer si l'utilisation de la réalité augmentée pouvait être une bonne approche. Pour cela, l’équipe a demandé à 140 personnes devant subir une intervention chirurgicale orthopédique de participer à une expérience de réalité augmentée. Au total, 95 patients ont été recrutés et inclus dans l’analyse finale.

Les volontaires ont été divisés en deux groupes : ceux qui ont reçu les instructions préopératoires standard et ceux qui ont reçu à la fois les instructions préopératoires standard et bénéficié d’une présentation dynamisée par la réalité augmentée de trois minutes qui a été faite par le chirurgien qui allait se charger de l'opération. Tous les volontaires ont été interrogés à quatre reprises, deux fois avant l'opération et deux fois après, sur leur niveau d'anxiété.

La réalité augmentée, un outil efficace pour réduire l'anxiété préopératoire

D’après les résultats, le groupe ayant bénéficié d’une présentation dynamisée par la réalité augmentée a signalé des niveaux d'anxiété et de stress inférieurs à ceux du groupe témoin. "Sur les 42 patients du groupe réalité augmentée qui ont répondu à l'enquête de suivi postopératoire, 30 étaient d'accord pour dire qu'ils avaient apprécié l'expérience, 29 recommandaient l'expérience et 28 étaient d'accord pour dire qu'ils recommenceraient l'expérience. Aucune différence n'a été observée dans les niveaux de douleur postopératoire ou dans l'utilisation de narcotiques", peut-on lire dans les travaux.