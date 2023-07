Chirurgie : le microneedling rendrait les cicatrices moins visibles

L'ESSENTIEL Faire des séances de microneedling durant la phase de maturation, soit six à sept semaines après la chirurgie, améliore l’apparence des cicatrices.

Les résultats étaient similaires malgré les personnes d'âges différents et celles dont les cicatrices se trouvaient dans des zones autres que le visage.

Aucun effet secondaire n’a été observé après le traitement.

"Les cicatrices sont une séquelle fâcheuse de la chirurgie. Le microneedling s’est montré efficace pour réduire les cicatrices d'acné chroniques. Cependant, aucune preuve n'existe pour le traitement des cicatrices chirurgicales durant la cicatrisation active des plaies", ont indiqué des chercheurs du Cooper University Hospital.

C’est pourquoi ils ont réalisé une étude afin de démontrer l’utilité et l’utilisation du microneedling, à savoir une technique qui consiste à créer des micro-perforations sur la peau à l’aide de minuscules aiguilles afin de régénérer la peau et favoriser la cicatrisation. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont recruté 25 personnes présentant des cicatrices après avoir subi une intervention chirurgicale. Les participants ont bénéficié de séances de microneedling entre six et seize semaines après l’opération. Les autres séances ont été effectuées quatre à huit semaines plus tard.

Cicatrices chirurgicales : une amélioration de leur apparence grâce à des séances de microneedling

Selon les résultats, publiés dans la revue Plastic and Reconstructive Surgery, les patients ont constaté une amélioration significative de l'apparence de leurs cicatrices après le microneedling. Les auteurs ont évalué les cicatrices de 1 à 60 avec des scores inférieurs signifiant une apparence à peine visible. Le score moyen avant les séances de microneedling était de 23,7 mais deux mois après le dernier traitement, il a diminué à 11,7.

D’après l’équipe, les adultes ayant fait des séances de microneedling six à sept semaines la chirurgie, soit au moment où la formation de collagène diminuait, ont obtenu de meilleurs résultats que les volontaires qui ont reçu le traitement quelques semaines plus tard. "Aucune différence statistiquement significative n'a été notée lors de la comparaison de l'âge du patient, de l'emplacement des cicatrices. (…) Les cicatrices chirurgicales traitées par le microneedling dans la phase de maturation et de remodelage n'ont eu aucun effet indésirable", peut-on lire dans l’étude.

Le microneedling pour prévenir "le développement de cicatrices indésirables"

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour évaluer pleinement cette découverte, cela représente certainement un changement significatif dans la gestion des cicatrices. Les patients et les chirurgiens peuvent opter pour une intervention précoce avec le microneedling avant le développement de cicatrices indésirables à titre préventif", ont conclu les chercheurs.