Chirurgie gynécologique : elle augmenterait le risque de maladie cardiovasculaire

L'ESSENTIEL Subir une chirurgie gynécologique est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires.

L’ablation de l’utérus avec ou sans les ovaires, ainsi que la ligature des trompes sont les trois chirurgies observées par les chercheurs.

Subir ces trois chirurgies avant 50 ans est particulièrement lié à une augmentation du risque de faire un infarctus du myocarde, d'avoir une maladie coronarienne mortelle ou de faire un accident vasculaire cérébral.

Une chirurgie n’est jamais anodine et une opération gynécologique ne fait pas exception… d’après une étude publiée dans Journal of Women's Health, elle peut même entraîner des troubles graves de la santé cardiaque.

L'ablation chirurgicale de l'utérus augmente les risques de troubles cardiovasculaires

Les chercheurs ont étudié trois opérations gynécologiques spécifiques : l'hystérectomie seule (l’ablation chirurgicale de l’utérus) l'hystérectomie avec ovariectomie (au cours de laquelle le corps de l'utérus, le col de l'utérus, ainsi que les ovaires sont enlevés) et la ligature des trompes (une contraception définitive).

En se basant sur les données de participantes à l'étude Nurses Health Study II, qui compte parmi les plus grandes enquêtes sur les facteurs de risque des principales maladies chroniques chez les femmes, les scientifiques ont remarqué que ces actes chirurgicaux étaient tous associés à un risque accru de maladie cardiovasculaire (MCV).

Les MCV répertoriées étaient les infarctus du myocarde confirmés, mortels ou non, les maladies coronariennes mortelles ou les accidents vasculaires cérébraux mortels ou non.

L’âge auquel la chirurgie gynécologique est pratiquée serait un facteur de risque important

Les chercheurs ont indiqué que l'association entre l'hystérectomie/ovariectomie et le risque de MCV variait en fonction de l'âge au moment de la chirurgie gynécologique.

En effet, l'association la plus forte était observée chez les femmes ayant subi une intervention chirurgicale avant l'âge de 50 ans, c'est pourquoi les chercheurs appellent les professionnels à la vigilance :

"Les médecins qui s'occupent de femmes ayant subi une chirurgie gynécologique, en particulier si elle a été pratiquée avant l'âge de 50 ans, doivent être conscients du risque plus élevé de maladies cardiovasculaires chez ces femmes et prendre les mesures préventives appropriées", a déclaré la rédactrice en chef du Journal of Women's Health, Susan G. Kornstein, doctorante et directrice exécutive de l'Institut pour la santé des femmes de l'Université Virginia Commonwealth, à Richmond, en Virginie, aux Etats-Unis.