La cardamome augmente l'appétit et brûle les graisses

L'ESSENTIEL La consommation de cardamome a plusieurs bienfaits pour la santé, selon une nouvelle étude.

L'épice favorise l'augmentation de l'appétit ainsi que la perte de graisse et la réduction de l'inflammation dans l'organisme.

Toutefois, les personnes souffrant de problèmes cardiaques ne doivent pas en consommer en excès.

Si vous voulez booster votre appétit tout en réduisant vos risques d'inflammation ou votre masse graisseuse, manger des plats relevés à la cardamome, une nouvelle étude de Texas A&M Agrilife assure que l'épice est un super-aliment agissant sur la satiété et le métabolisme.

La cardamome brûle les calories et maintient le poids corporel

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené des tests avec 32 souris, divisées en 4 groupes. Chaque groupe a reçu une alimentation contenant des doses différentes de graines de cardamome (aucune, 3 %, 6 % ou 12 % de l'alimentation).

"Ce que nous avons découvert, c'est que cette petite épice peut brûler des calories et maintenir le poids corporel tout en augmentant l'appétit et la consommation alimentaire", explique dans un communiqué Luis Cisneros-Zevallos, professeur d'horticulture et de sciences alimentaires à Texas A&M Agrilife et chercheur principal de l'étude.

Cardamome : le "super-aliment" aide aussi à lutter contre l'inflammation

Les travaux ont montré que la cardamome modulait les circuits neuronaux qui régulent la lipolyse (la dégradation des graisses) du tissu adipeux et le métabolisme oxydatif mitochondrial dans le foie et les muscles squelettiques. Ce qui pourrait expliquer les effets observés sur l'appétit et les graisses. Mais ce ne sont pas ses seuls bienfaits.

Des essais précédents avaient démontré que l'épice possède des propriétés anti-inflammatoires. L'étude de l'établissement texan a permis de confirmer que l'aliment aide à réduire l'inflammation de bas grade qui entraîne une inflammation chronique et le développement de diverses maladies.

Épice : la dose de cardamome recommandée par les chercheurs

Lors de cet essai présenté dans la revue International Journal of Molecular Sciences, les scientifiques ont déterminé la quantité quotidienne nécessaire pour bénéficier des effets bénéfiques de la cardamome : 77 milligrammes de bioactifs. Cette dose peut être obtenue en consommant au moins 8 à 10 gousses de cardamome par jour. Pour le Pr Cisneros-Zevallos, la plante serait particulièrement intéressante pour les sportifs souhaitant booster leurs performances ou pour les personnes convalescentes ayant besoin d'augmenter l'appétit.

Toutefois attention ! L'épice qui contient de nombreux minéraux et oligoéléments (calcium, magnésium, potassium, phosphore, fer, zinc) ainsi que les vitamines B2 et B6), est déconseillée aux personnes souffrant de troubles cardiaques. Consommée en excès, elle est susceptible, en effet, d'entraîner une hausse de la concentration sanguine en créatine phosphokinase (CPK).