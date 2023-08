Changement de sexe : les mastectomies ne génèrent presque aucun regret

Des opérations de plus en plus fréquentes

Selon la CNAM, 8 952 personnes sont titulaires d’une ALD (prise en charge pour Affection de Longue Durée) pour transidentité en 2020. Les mineurs représentent 3,3 % des titulaires et près de 70 % des bénéficiaires ont entre 18 et 35 ans.

Le nombre de demandes (accord et refus) de prise en charge de chirurgie mammaire et pelvienne de réassignation ont été multipliées par quatre entre 2012 et 2020. Ces demandes ont reçu un accord dans une proportion de 62 % à 74 % selon l’année. L’accord se répartissait de façon stable autour de 40 % de chirurgie de masculinisation et 60 % de chirurgie de féminisation.