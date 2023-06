Sarah Ferguson a subi une mastectomie : en quoi cela consiste ?

L'ESSENTIEL Sarah Ferguson, l’ex-épouse du prince Andrew, a découvert qu'elle avait un cancer du sein lors d'une mammographie de routine. Elle a dû subir une mastectomie.

La mastectomie est une intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie générale qui consiste à retirer le sein touché par le cancer.

Après son opération, Sarah Ferguson tient à rappeler l'importance du dépistage du cancer du sein et incite les femmes à être vigilantes.

Après la découverte d'un cancer du sein lors d'une mammographie, une mastectomie a été pratiquée chez Sarah Ferguson, Duchesse d'York, et réalisée avec succès le 25 juin 2023. "Ses médecins lui ont dit que le pronostic était bon", "elle récupère à présent avec sa famille", a assuré son porte-parole. La Britannique de 63 ans a de son côté exprimé "son immense gratitude à tout le personnel médical qui l'a soutenue ces derniers jours" et sa grande reconnaissance au "personnel chargé de la mammographie qui a permis d'identifier sa maladie, alors qu'elle ne présentait aucun symptôme par ailleurs". Elle a ajouté que son "expérience souligne l'importance d'un dépistage régulier". Des propos qu'elle a réitérés dans son podcast Tea Talk mis en ligne le 25 juin et réalisé juste avant son entrée l’hôpital.

Mastectomie : qu'est-ce que l'opération subie par la Duchesse d'York ?

La chirurgie mammaire non-conservatrice, également appelée mastectomie, est une intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie générale. Elle consiste à retirer le sein dans lequel se situe la tumeur maligne.

En fonction du stade d’évolution du cancer du sein, les médecins proposent :

une tumorectomie ou mastectomie partielle : cela consiste à enlever la tumeur et une petite partie du tissu qui l'entoure. Ainsi, le sein est conservé dans sa grande partie ;

une mastectomie totale : le sein est retiré, y compris le mamelon et l'aréole.

Les indications principales de mastectomie sont :

une tumeur volumineuse ;

plusieurs tumeurs dans le même sein ;

un cancer présentant des signes d’inflammation traités par chimiothérapie ;

une récidive d'un cancer du sein ;

après une première chirurgie conservatrice qui n'a pas permis le retrait de l'ensemble des cellules cancéreuses.

Après une mastectomie, il est possible de garder un buste plat ou de procéder à une reconstruction mammaire. Cette étape peut avoir lieu immédiatement après la chirurgie ou plusieurs mois plus tard. Les solutions de reconstruction mammaire sont multiples et peuvent être adaptées aux besoins de chaque patiente.

Le cancer du sein de Sarah Ferguson rappelle l'importance du dépistage régulier

A la suite de son expérience, Sarah Ferguson encourage le dépistage régulier du cancer du sein. Dans un podcast Tea Talk, elle a reconnu qu'elle a fait sa mammographie uniquement parce que sa sœur l'avait obligée. Elle souligne ainsi l'importance des examens préventifs et incite les femmes à être vigilantes.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, il est donc important de le détecter tôt grâce à des examens réguliers comme la mammographie. En France, les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à effectuer une mammographie tous les deux ans selon les recommandations de la Haute Autorité de santé. Celles présentant des antécédents familiaux de cancer du sein doivent consulter leur médecin pour évaluer leur risque et leur recommander un suivi adapté. Un dépistage régulier précoce permet une prise en charge rapide et efficace du cancer du sein.