Les femmes décèdent de plus en plus à cause de l'alcool : pour quelles raisons ?

L'ESSENTIEL De plus en plus de femmes décèdent à cause de l'alcool.

Cette sur-mortalité est due à l'augmentation de leur consommation d'alcool et à la faible résistance de leur organisme.

Il est donc primordial de mettre en place des mesures de santé publique ciblées pour sensibiliser les femmes aux dangers de la consommation excessive d'alcool et pour les aider à se protéger.

Une récente étude américaine publiée dans le JAMA a analysé les tendances des décès liés à l'alcool aux États-Unis entre 1999 et 2020.

Le nombre de décès augmente chaque année

Les résultats montrent une augmentation significative des taux de mortalité chez les femmes, en particulier chez les femmes blanches non hispaniques. Selon l'étude, entre 2018 et 2020, le nombre de décès par genre a augmenté chaque année de 12,5% pour les hommes et de 14,7% pour les femmes.

Une vulnérabilité accrue face aux méfaits de l'alcool

Une des principales raisons de cette augmentation des décès liés à l'alcool chez les femmes est la hausse de leur consommation.

Une autre explication de l'augmentation des décès liés à l'alcool chez les femmes réside dans leur vulnérabilité accrue face aux méfaits de l'alcool. En effet, les femmes ont une capacité moindre à diluer la concentration alcoolique en raison de leur moindre volume sanguin par rapport aux hommes. Cela les expose à des risques plus élevés de développer des maladies liées à l'alcool, telles que des gastrites, des intoxications, des cardiomyopathies, des problèmes de foie et des maladies mentales.

500 000 femmes souffrent d'alcoolisme en France

Selon les données d'Alcool Info Service, au moins 500 000 femmes souffrent d'alcoolisme en France.

Pour rappel, Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de deux verres par jour, et pas tous les jours.