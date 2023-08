Rhume, angine... les maladies d'hiver de retour en plein été

L'ESSENTIEL Les virus respiratoires d’hiver sont répandus cet été.

Le temps frais et des mauvaise habitudes peuvent expliquer le phénomène.

Les experts conseillent de conserver les bons gestes pour lutter contre les contaminations.

Si vous avez un rhume, une angine ou des symptômes grippaux en ce moment, sachez que vous n’êtes pas seuls. En effet, l’été est particulièrement frais et cela fait ressurgir les virus respiratoires que l’on rencontre plutôt à l’automne et à l’hiver, alerte un médecin sur BFMTV.

Toux, nez qui coule, difficultés à bien respirer sont les symptômes les plus fréquents

"Nez qui coule, mal à la gorge, on tousse. C'est plutôt de la rhinopharyngite, de la rino-trachéite, quelques laryngites", détaille Yves Delerue, praticien au sein du réseau SOS Médecin à Tourcoing dans les Hauts-de-France à propos des patients qu'il a rencontrés récemment.

La rhinopharyngite, appelée couramment rhinite aigüe ou rhume, est une infection virale bénigne de la muqueuse qui tapisse l'intérieur du nez (cavité nasale) et le pharynx , situé à l'arrière des fosses nasales, rappelle l’Assurance Maladie.

Après un épisode de rhinopharyngite, une toux, une voix enrouée et des difficultés respiratoires apparaissent. La laryngite est une inflammation du larynx.

Le manque de soleil et le fait de rester à l'intérieur boostent la circulation des virus

Ce phénomène de retour des virus d’hiver s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, le fait que normalement les virus sont neutralisés par les rayons ultra-violet avec le soleil de l’été, qui se fait rare en ce moment.

En outre, avec le mauvais temps, on conserve un mode vie d’hiver qui favorise les contaminations : "On va plus souvent fermer les fenêtres, moins aérer et plus souvent être en intérieur. Les gens sont en quelque sorte confinés et donc, en réalité, plus à risque de se contaminer entre les individus”, explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymon Poincaré, à Paris.

Il est donc conseillé de retrouver les habitudes sanitaires des saisons fraîches comme bien aérer, se laver les mains, éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable ou encore se laver le nez le soir à l’eau de mer. Les plus fragiles peuvent également porter un masque dans les zones fortement fréquentées.