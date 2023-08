Voici les pires aliments pour le cholestérol

L'ESSENTIEL Surveiller son alimentation permet de réguler son taux de cholestérol.

Le mauvais cholestérol (LDL) est propice aux maladies cardiovasculaires.

La cardiologue Elizabeth Klodas conseille d’éviter la viande rouge, les aliments frits, les pâtisseries et les aliments transformés.

Si l'hypercholestérolémie est particulièrement répandue dans nos sociétés occidentales, c'est lié en grande partie à l'alimentation, indique la cardiologue américaine, le Dr Elizabeth Klodas.

Le mauvais cholestérol, facteur de risques de maladies cardiovasculaires

Dans le magazine Make It, elle indique les aliments à éviter pour maintenir un taux sain de cholestérol.

Le cholestérol est vital rappelle l’Inserm : "C’est une molécule de la famille des lipides. Il est essentiel à la composition des membranes qui entourent nos cellules, participe à la formation des connexions entre nos neurones et permet la synthèse de substances telles que les acides biliaires, la vitamine D ou encore certaines de nos hormones”.

Mais il peut être mauvais dès lors qu’il est présent en excès. On parle alors de cholestérol LDL (low density lipoproteins), qui va finir par abîmer et boucher les vaisseaux, élevant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires, l’ensemble des troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins.

Viande, sucre, mauvaises graisses : pourquoi ils sont à éviter

Pour le réguler, le Dr Elizabeth Klodas conseille d’éviter la viande rouge. “Cela inclut les hamburgers, les côtes, les steaks et les côtelettes de porc. Si vous ne voulez pas supprimer complètement la viande rouge, privilégiez de petites quantités de viande maigre. Et par petites quantités, j'entends une portion de moins de 100 grammes - et mangez de la viande rouge au maximum une fois par semaine.”

Et attention à la viande rouge transformée (comme la charcuterie) chargée en sodium et mauvaise graisse et classée comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Tout ce qui est frit est également à mettre de côté pour la santé du cœur et du cerveau, d’après l’experte : "La friture des aliments augmente généralement le nombre de calories, car les graisses saturées ou trans et le cholestérol sont absorbés par les aliments au cours du processus ", explique la cardiologue.

Enfin, les patisseries, biscuits et gâteaux, notamment industriels où la quantité de graisse et de sucre est trop importante, sont à éviter : “Tous ces éléments sont les principaux responsables de l'hypercholestérolémie”, indique le Dr Elizabeth Klodas.