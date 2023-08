Syndrome du sablier : voici pourquoi il ne faut pas rentrer son ventre en permanence

L'ESSENTIEL Le fait de rentrer son ventre en permanence peut entraîner un syndrome du sablier, résultant d’un changement préjudiciable dans la structure de la paroi abdominale.

Ce phénomène peut causer des problèmes de stabilité du tronc, une compression des organes abdominaux et des troubles au niveau plancher pelvien.

Pour traiter le déséquilibre musculaire, il convient de faire des exercices de renforcement musculaire.

Pour paraître plus mince, certaines personnes retiennent en permanence leur respiration en faisant rentrer leur ventre au maximum. Bien que cette habitude puisse sembler anodine et inoffensive, elle a des conséquences néfastes sur la santé. Dans une publication de The Conversation, Adam Taylor, professeur de l’université du Lancaster (Royaume-Uni), a signalé que ce mauvais réflexe pouvait conduire, avec le temps, à un état appelé le "syndrome du sablier". Il s’agit d'un changement préjudiciable dans la structure de la paroi abdominale.

Syndrome du sablier : quelles sont les causes ?

Ce syndrome a quatre causes principales : les affections congénitales, une mauvaise posture, les douleurs abdominales et les troubles liés à son image corporelle. Les maladies congénitales, comme le gastroschisis ou l'omphacele, provoquent un développement incorrect des muscles abdominaux. Une mauvaise posture, comme celle causée par des heures passées devant un écran d'ordinateur, cause un écartement de colonne vertébrale, "ce qui entraîne des changements dans la tension et la fonction des muscles abdominaux, d'où des déséquilibres". Les douleurs abdominales peuvent également amener une personne à contracter volontairement ou involontairement ses muscles abdominaux. Enfin, les troubles liés à l'image corporelle, comme la recherche obsessionnelle d'une apparence plus mince, peuvent inciter les adultes à rentrer leur ventre en permanence.

Le syndrome du sablier provoque un déséquilibre des muscles abdominaux

"Lorsque nous rentrons le ventre, le muscle grand droit de l'abdomen se contracte. Mais comme nous avons tendance à stocker davantage de tissu adipeux dans la partie inférieure de l'abdomen, les muscles du haut de l'estomac ont tendance à être plus actifs. Cela crée un pli dans l'abdomen sur une longue période, le nombril étant tiré vers le haut", a expliqué le chercheur britannique.

Autre conséquence : le fait de rentrer systématiquement le ventre exerce une pression plus forte sur le bas du dos et le cou. Ces parties du corps doivent donc compenser les changements dans la stabilité du tronc. En outre, la compression de l'abdomen réduit l'espace disponible pour les organes abdominaux. "Si l'on considère l'abdomen comme un tube de dentifrice, le fait de le comprimer au milieu crée une pression en haut et en bas. La pression en haut affecte la respiration en empêchant le diaphragme de s'abaisser autant."

Lorsque la pression est exercée en bas, le plancher pelvien est comprimé. Ce qui affecte le fonctionnement de la vessie, de l'utérus et du rectum, et peut entraîner des fuites d'urine ou de matières fécales, ainsi qu'un prolapsus utérin.

Des exercices de renforcement musculaire pour lutter contre le syndrome du sablier

Bonne nouvelle : le syndrome du sablier est réversible. En traitant le déséquilibre musculaire avec des exercices de renforcement musculaires, tels que la planche ou les glutes bridges (soulevés de bassin), ou en faisant du Pilates ou du yoga qui travaillent tous les muscles du tronc, il est possible de rétablir la stabilité du tronc et de prévenir ces problèmes. D’après Adam Taylor, il est important de consulter un professionnel de santé en cas de douleurs abdominales prolongées et d'éviter de toujours rentrer son ventre pour prévenir ces troubles.