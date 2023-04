Pollution lumineuse : voici pourquoi vous êtes de plus en plus piqué par les moustiques

L'ESSENTIEL La pollution lumineuse perturbe l'horloge circadienne des moustiques.

Cela conduit les moustiques à ne pas rentrer en diapause. Ils sont ainsi actifs sur des périodes plus longues et peuvent piquer les Hommes plus longtemps.

Toutefois, ce dérèglement pourrait aussi entraîner une plus grande mortalité des moustiques en hiver.

Réverbères, néons, éclairages des vitrines… la pollution lumineuse urbaine n’empêche pas uniquement de bien voir les étoiles la nuit. Elle perturbe également le rythme de l’Homme et des animaux nocturnes. Des chercheurs de l'université d’État de l’Ohio ont montré que la forte luminosité des villes perturbe l’activité des moustiques. Leur sommeil hivernal est moins long. Ce qui peut, entre autres, soutenir la transmission des maladies dont ils sont vecteurs comme le virus du Nil occidental.

Les moustiques piquent plus longtemps à cause de la lumière artificielle

La diapause hivernale (pause dans le développement et l’activité des animaux, NDLR) des moustiques Culex pipiens est principalement déclenchée par la réduction de la longueur du jour et des températures. Mais en étudiant ce phénomène, les chercheurs ont découvert que les femelles exposées à une lumière la nuit ne se mettaient pas en diapause et devenaient actives sur le plan de la reproduction, et cela même si les jours étaient encore courts. Ainsi, la pollution lumineuse des villes favorise l’extension de la durée d’activité des moustiques, et donc la période où l’humain peut être piqué.

"Nous constatons les niveaux les plus élevés de transmission du virus du Nil occidental à la fin de l'été et au début de l'automne dans l'Ohio. Si vous avez des moustiques qui retardent leur diapause et continuent d'être actifs plus longtemps dans l'année, c'est au moment où ils sont plus susceptibles d'être infectés par le virus du Nil occidental. Ainsi, les gens pourraient être plus à risque également de le contracter", a expliqué Megan Meuti, auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

Moustiques : la pollution nocturne pourrait entraîner une plus grande mortalité l’hiver

La modification du comportement des moustiques en raison de la pollution lumineuse a une autre répercussion, même cette fois pour leur espèce. Les bêtes affectées par la luminosité ont tendance à faire moins de réserve de glycogène de sucre. Or, elles transforment cet élément en graisse lorsque les températures baissent. Ce manque de réserve pourrait ainsi entraîner une plus grande mortalité des insectes pendant la saison froide, selon les chercheurs.

Pour Matthew Wolkoff, également auteur de l'étude parue dans Insects, ces observations suggèrent que la pollution lumineuse pousse les moustiques à éviter la diapause et brouille les signaux de leur horloge circadienne.

"Cela pourrait être mauvais pour les mammifères à court terme, car les moustiques pourraient nous piquer plus tard dans la saison, mais cela pourrait aussi être mauvais pour les moustiques à long terme, parce qu'ils pourraient ne pas s'engager pleinement dans les activités préparatoires dont ils ont besoin pour survivre à l'hiver pendant la diapause, et cela pourrait réduire leur taux de survie", ajoute-t-il.

Les scientifiques prévoient de mener des études sur le terrain pour voir si ces résultats de laboratoire sont vrais dans la nature.