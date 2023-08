Cancer du sein : l'intelligence artificielle améliore le dépistage par mammographie

L'ESSENTIEL Le dépistage par mammographie soutenu par l'intelligence artificielle (IA) est une alternative sûre à la double lecture conventionnelle par les radiologues selon une nouvelle étude suédoise.

Selon les chercheurs, l'IA enregistrait la détection de 20 % de cancers en plus par rapport au dépistage standard. Par ailleurs, cette technologie n'augmentait pas les taux de faux positifs.

L'étude montre aussi que l'assistance par réduit la charge de travail de lecture d'écran des radiologues de 44 %.

Environ 2,5 millions de femmes effectuent une mammographie de dépistage chaque année France. Cet examen, qui permet de diagnostiquer les cancers du sein, est toujours revu par deux radiologues pour plus de sécurité.

Une étude suédoise, menée par l'Université de Lund, a montré que l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) augmente la détection des tumeurs mammaires par rapport au dépistage standard, tout en rendant possible le recours à un seul radiologue.

Cancer du sein : 20 % de tumeurs détectées en plus avec l' IA

Pour mener cette étude, les chercheurs ont réparti au hasard 80.033 femmes en deux groupes : la moitié a subi un dépistage assisté par l'IA, tandis que l'autre a eu une double lecture standard sans l'aide de la nouvelle technologie.

"Dans notre essai, nous avons utilisé l'IA pour identifier les examens de dépistage à haut risque de cancer du sein, qui ont fait l'objet d'une double lecture par les radiologues. Les examens restants ont été classés à faible risque et n'ont été lus que par un seul radiologue. Dans la lecture d'écran, les radiologues ont utilisé l'IA comme support de détection, dans laquelle elle a mis en évidence des découvertes suspectes sur les images", explique Kristina Lång, chercheuse et professeure associée en radiologie diagnostique à l'Université de Lund et consultante à l'hôpital universitaire de Skåne, dans un communiqué.

Selon les données recueillies, l'utilisation de l'intelligence artificielle entraînait la détection de 20 % de cancers en plus par rapport à l'examen standard, sans augmenter les faux positifs. Un faux positif se produit lorsqu'une femme est rappelée pour un examen supplémentaire, mais qu'aucun cancer n'est détecté.

Mammographie : l'IA réduit aussi la charge de travail des radiologues

Outre l'amélioration de la détection des tumeurs, l'utilisation de l'IA dans le dépistage du cancer du sein a également permis d'améliorer les conditions de travail des radiologues. Selon les travaux publiés dans la revue The Lancet Oncology début aout, la lecture des images par l'IA a réduit leur charge de travail de 44 %. Cela signifie que les radiologues peuvent consacrer plus de temps à la prise en charge des patients et à l'analyse approfondie des résultats plutôt qu'à la lecture des images de dépistage.

Un point important pour les chercheurs puisque la Suède, tout comme la France, font face à une pénurie de spécialistes. Pour eux, l'IA pourrait ainsi faire gagner un temps précieux aux docteurs en exercice et lutter contre des délais (rendez-vous, résultat) trop long en médecine.

Intelligence artificielle : des résultats prometteurs nécessitant des essais supplémentaires

Bien que les résultats de cette étude soient prometteurs, les chercheurs soulignent qu'il est nécessaire de réaliser d'autres essais pour confirmer ces conclusions dans d'autres conditions. Par exemple, il serait intéressant d'étudier l'efficacité de l'IA avec d'autres radiologues ou d'autres algorithmes d'IA.

"Le dépistage est complexe. L'équilibre entre les avantages et les inconvénients doit toujours être pris en compte. Ce n'est pas parce qu'une méthode de dépistage détecte plus de cancers qu'il s'agit nécessairement d'une meilleure méthode. Ce qui est important, c'est de trouver une méthode qui puisse identifier les cancers cliniquement significatifs à un stade précoce. Cependant, cela doit être mis en balance avec le mal des faux positifs et le surdiagnostic des cancers indolents. Les résultats de notre première analyse montrent que le dépistage assisté par l'IA est sûr puisque le taux de détection du cancer n'a pas diminué malgré une réduction substantielle de la charge de travail de lecture d'écran. L'analyse prévue des cancers d'intervalle montrera si le dépistage assisté par l'IA conduit également à un programme de dépistage plus précis et efficace", conclut la responsable de l'étude.