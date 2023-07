Rendez-vous médical : les conseils d’un médecin pour une consultation réussie

L'ESSENTIEL Une consultation chez le médecin généraliste dure en moyenne 16 minutes en France.

Un temps relativement court que les patients peuvent optimiser en préparant ce rendez-vous.

Ils peuvent par exemple préparer une liste avec tous les points importants de la raison de leur venue au cabinet.

Les consultations et les visites des médecins généralistes libéraux en France durent en moyenne 16 minutes, selon la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Dress). Un temps assez court, que le patient peut facilement optimiser selon le médecin britannique Sir Muir Gray.

Faire une liste pour donner tous les éléments nécessaires au diagnostic

La première chose est d’exposer clairement la raison de sa venue. "Avant d'aller voir un médecin, rappelez-vous qu’il peut avoir mille consultations par jour”, explique le professeur Sir Muir Gray, directeur de GHS, une plateforme de santé, dans une interview au Daily Mail. Il recommande aux patients de préparer une liste pour présenter leur situation au praticien : “Il y a certaines choses auxquelles vous devrez dire : quand [la maladie ou le problème de santé] a commencé, ce qui vous inquiète, ce que vous espérez que le médecin généraliste puisse faire pour vous, [ce dernier] vous demandera ce que vous avez essayé jusqu'à présent, ce qui [améliore ou aggrave votre état].”

En France, selon une autre publication de la Dress, il s’écoule en moyenne six jours entre la prise de contact avec un médecin généraliste et le rendez-vous. 50 % des prises de contact aboutissent à une consultation en deux jours ou moins et 50 % en plus de deux jours. Néanmoins, 10 % des demandes se concluent par un rendez-vous dans un délai d’au moins 11 jours. Ainsi, en fonction de la zone géographique, le délai entre la prise de rendez-vous et la consultation peut être important et faire oublier aux patients certains détails… D’où l’intérêt de préparer une liste.

Prendre des notes durant la consultation

Aux délais, s’ajoute aussi le stress. "Il est prouvé que même les personnes les plus intelligentes sont si anxieuses lors de la consultation qu'elles ne se souviennent pas de tout ce que leur a dit le médecin généraliste”, indique le professeur Sir Muir Gray. Il recommande ainsi aux patients de prendre des notes durant la consultation.

“Si vous avez un problème difficile comme un cancer, enregistrez la consultation (avec l'accord du médecin, NDLR), assurez-vous de poser toutes les questions que vous voulez poser et d'avoir enregistré tout ce que le médecin vous a dit." Une des clés de la guérison est la compréhension et le suivi des traitements. Malgré les plannings chronométrés, il ne faut pas hésiter à parler avec son médecin.

En cas de besoin, le patient peut aussi obtenir des informations complémentaires via d’autres canaux comme les associations. Elles peuvent répondre aux malades chroniques ou encore d’être en lien avec d’autres personnes qui ont la même pathologie.