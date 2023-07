Cette «empreinte digitale» prédirait notre risque de cancer

L'ESSENTIEL En une trentaine d'années, le nombre de nouveaux cas de cancers a presque doublé en France métropolitaine.

Une nouvelle étude publiée dans Science Advances met en évidence une empreinte digitale spécifique, appelée CellDRIFT, qui est associée au cancer et au vieillissement dans les cellules humaines.

Méthylation de l'ADN

Les chercheurs ont centré leur étude sur le processus de méthylation de l'ADN, qui est une modification chimique de l'ADN qui peut influencer l'expression des gènes. Ils ont isolé un signal d'ADN méthylé (DNAm) lié au vieillissement et au cancer, qu'ils ont nommé CellDRIFT.

En étudiant cette empreinte digitale, les chercheurs ont observé une corrélation entre son augmentation avec l'âge et de moins bons résultats chez les patients atteints de cancer, ce qui suggère un lien entre l'empreinte digitale CellDRIFT et la progression de la maladie.

Des étapes progressives invisibles

"Nous avons pu montrer que nous pouvions isoler un signal associé au vieillissement qui est également connu pour être important dans le cancer", résume Christopher Minteer, directeur de l'étude.

"Grâce à l'analyse d'échantillons de tissus cliniques, ils ont découvert que CellDRIFT s'intensifiait dans les tissus vieillissants, les tissus cancéreux et même les tissus normaux prélevés sur des patients atteints de cancer. Les résultats fournissent une image plus claire des étapes progressives invisibles se produisant à l'intérieur des cellules qui conduisent finalement au cancer, et pourraient ouvrir la voie à une détection plus précoce de la maladie", indique un communiqué de presse.

Cette découverte ouvre aussi la voie à de nouvelles pistes de recherche pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires du cancer et pour développer des thérapies ciblées.

Le cancer en chiffres

Les cancers constituent un problème de santé majeur en France, car ils sont la première cause de mortalité prématurée.

En une trentaine d'années, le nombre de nouveaux cas de cancers a presque doublé en France métropolitaine, une progression plus marquée chez les femmes.