Déjà 109 décès par noyade depuis le début de l'été : comment les éviter ?

L'ESSENTIEL Qu’il s’agisse d’une piscine, de la mer, d'un lac ou d'une rivière, la vigilance reste de mise, surtout en présence d'enfants.

Il est recommandé de se baigner systématiquement en zones surveillées, de tout faire pour éviter l'hydrocution et d'apprendre à nager le plus tôt possible, lorsque la synchronisation des mouvements le permet ; soit à partir de 6 ans.

En arrivant sur votre lieu de baignade, pensez à bien vous renseigner auprès du personnel de surveillance sur les conditions de baignade : nature des vagues, courants, marées, dangers naturels…

Ce 25 juillet est la journée mondiale de prévention de la noyade. Une date d'autant plus importante qu'entre le 1er juin et le 12 juillet, plus de 350 noyades ont été recensées par Santé publique France et qui ont entraîné 109 décès.

Les noyades sont moins fréquentes en ce début de saison mais plus mortelles et concernent tous les âges. L'attention est particulière ces jours-ci pour la région de Nouvelle-Aquitaine qui fait face à un risque accru de formation de baïnes le long de ses littoraux. Les baïnes sont des courants marins qui peuvent surprendre les nageurs et les mettre en danger. Ces pièges invisibles peuvent être un risque supplémentaire.

Aucune discrimination d'âge

Les chiffres de Santé Publique France ont révélé que toutes les tranches d'âge sont concernées par les noyades. Il est essentiel de rappeler que c'est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans en France. Cette tendance préoccupante met en lumière l'importance de la sensibilisation et de l'adoption de mesures de sécurité pour prévenir les noyades durant la période estivale. Alors, comment les éviter ?

Les gestes à adopter

Les recommandations s'appliquent aussi bien aux enfants qu'aux adultes :