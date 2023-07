Un enfant a failli perdre son pénis à cause de son maillot de bain

L'ESSENTIEL Le zizi d’un petit garçon de 3 ans a enflé et est devenu violet après s’être retrouvé piégé dans les mailles du filet de son short de bain.

L’enfant, dont le sexe n’a pas pu être libéré rapidement, risquait l’amputation.

Quelques heures plus tard, son sang a de nouveau circulé, ce qui lui a permis de rentrer chez lui sans perdre son pénis.

Une sortie en famille qui tourne au cauchemar. Fin juin, un couple et leur enfant de la région de Porrentruy sont allés à Rulantica, le parc aquatique d’Europa Park en Allemagne. Après s’être bien amusé avec son fils dans l’eau toute la journée, le père du petit garçon, âgé de trois ans, décide de lui retirer son maillot de bain avant de rentrer. "Il s’est mis à hurler de douleur", a-t-il confié à nos confrères de 20 Minutes Suisse. Rapidement, les parents se rendent compte que le pénis de leur fils s’est retrouvé piégé dans les mailles du filet de son short de bain. "Ça avait fait comme un garrot. Le zizi avait enflé et était devenu violet. C’était horrible à voir."

Pénis coincé dans le short de bain : "la question d’une amputation s’est posée"

Pour soulager son enfant, la maman déchire le filet. Problème : elle ne parvient pas à libérer le sexe du petit garçon et demande aux secouristes du parc aquatique de les aider. Après avoir essayé en vain de libérer le pénis du tout-petit, une ambulance le prend en charge et l’emmène à la clinique pour enfants de Fribourg-en-Brisgau. "L’attente a été longue. Pendant un moment, la question d’une amputation s’est posée. Finalement, le sang a de nouveau circulé et, vers 1h30, nous avons pu rentrer chez nous. Normalement, il n’y aura pas de séquelles, mais j’ose à peine imaginer ce qu’aurait été la vie de mon fils, amputé de la sorte, à cause d’un simple maillot de bain", a raconté le père de famille.

"Retirer le modèle de la vente"

D’après 20 Minutes Suisse, la marque du maillot de bain a contacté les parents du petit garçon pour prendre de ses nouvelles et leur a proposé un dédommagement. "Nous allons aussi voir de quel modèle il s’agit, pour le retirer de la vente. Tous nos vêtements sont testés et ce genre de choses ne devraient jamais arriver", a déclaré une responsable de l’enseigne.