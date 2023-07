Les acides gras oméga-3 préservent la santé pulmonaire

L'ESSENTIEL Les acides gras oméga 3 constituent une famille d’acides gras essentiels au bon fonctionnement du corps humain.

Certains aliments sont riches en oméga-3 comme les poissons gras.

Selon une nouvelle étude, les oméga-3 préservent la santé pulmonaire.

Ils sont bons pour le cerveau, le système nerveux et cardiovasculaire et la rétine… Les oméga-3 ! Mais, selon une nouvelle étude publiée dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, les oméga-3 seraient aussi excellent pour la santé pulmonaire.

Les oméga-3, des acides gras essentiels que l’on trouve dans l’alimentation

“Les acides gras oméga 3 constituent une famille d’acides gras essentiels, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Elle regroupe des acides gras indispensables, nécessaires au développement et au bon fonctionnement du corps humain, mais que notre corps ne sait pas fabriquer.” Il faut donc les trouver dans l’alimentation.

Les aliments les plus riches sont les végétaux terrestres ( noix, l'huile de colza ou de lin, etc.) et les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le thon, le hareng, la sardine et l'anchois…

"Le rôle de l'alimentation sur le cancer et les maladies cardiovasculaires est déjà bien connu, mais [nous en savons peu sur son] rôle dans les maladies pulmonaires chroniques", explique Patricia A. Cassano, principale autrice, dans un communiqué. Cette étude ajoute une preuve à celles déjà existantes sur le fait que les acides gras oméga-3, dans le cadre d'une alimentation saine, peuvent également être importants pour la santé pulmonaire."

Pour des poumons en bonne santé, consommez des oméga-3

Durant leurs travaux, les chercheurs ont procédé par étapes, en deux fois. Dans un premier temps, ils ont mené une étude observationnelle sur les données de 15.063 Américains récoltées dans le cadre d’une autre étude visant à mesurer les déterminants du risque personnalisé de maladie pulmonaire chronique. Résultat de cette première étape : des niveaux plus élevés d'acides gras oméga-3 dans le sang sont associés à un taux réduit de déclin de la fonction pulmonaire. Et, d’après les chercheurs, l’acide gras oméga-3 le plus efficace est l’acide docosahexaènoïque (DHA).

La deuxième étape était l’étude des données de plus de 500.000 participants européens. Conclusion : ici aussi, des niveaux plus élevés d'acides gras oméga-3 - y compris le DHA - étaient associés à une meilleure fonction pulmonaire.

"Nous commençons à franchir un cap dans la recherche nutritionnelle et nous nous dirigeons vraiment vers une nutrition de précision pour le traitement des maladies pulmonaires, explique Bonnie K. Patchen, nutritionniste et autrice de l’étude. À l'avenir, cela pourrait se traduire par des recommandations diététiques individualisées pour les personnes à haut risque de maladie pulmonaire chronique."

Seul bémol de l’étude : tous les patients inclus étaient en bonne santé. Des recherches devraient bientôt être menées pour les personnes déjà malades ou à risque de développer une pathologie pulmonaire.