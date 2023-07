Et si un café en capsule vous protégeait de la maladie d'Alzheimer ?

L'ESSENTIEL Consommer du café en capsules pourrait protéger de la maladie d'Alzheimer.

Les composants de ces capsules pourraient perturber la formation de plaques de protéines dans le cerveau qui contribuent au développement de la maladie d'Alzheimer.

complet est le plus efficace. Aujourd'hui en France, près de 3 millions de personnes sont directement ou indirectement touchées par la maladie d'Alzheimer.

Une nouvelle étude démontre que les capsules de café achetées en magasin peuvent être utilisés pour perturber la formation de plaques de protéines dans le cerveau qui contribuent au développement de la maladie d'Alzheimer.

Extrait de café complet

Bien que les expériences aient été menées dans une boîte de Petri, les chercheurs affirment qu'il serait possible d'obtenir des résultats similaires in vivo en buvant quelques tasses de café en capsule par jour.

En utilisant des capsules de café du commerce, les chercheurs ont isolé quelques-uns des composés de leur boisson. Après quelques expériences, l'extrait de café complet s'est avéré le plus efficace et a perturbé la formation des agrégats de protéine tau. "L'effet de l'extrait de café était remarquable : même en présence de faibles quantités du mélange, la formation de longues fibrilles était compromise et seules quelques fibrilles courtes étaient visibles", expliquent les chercheurs.

Des cellules embryonnaires humaines

Après avoir constaté que ces différents composants entravaient la formation de fibrilles de tau, les chercheurs ont décidé d'étudier l'impact de cette entrave sur la toxicité de la protéine. Ils ont donc ajouté des cellules rénales embryonnaires humaines au mélange et ont constaté que les protéines tau étaient moins capables d'endommager ces cellules en présence de composés du café.

"Sur la base de la biodisponibilité des composants du café dans le cerveau et des résultats de notre étude, nous pensons qu'une consommation modérée de café peut fournir une quantité suffisante de molécules bioactives pour agir séparément ou en synergie comme modulateurs de l'agrégation et de la toxicité de la protéine tau", écrivent les scientifiques.

Le pouvoir neuroprotecteur du café

Selon les auteurs de l'étude, la consommation de deux ou trois cafés en capsule par jour peut fournir des quantités significatives de caféine et de génistéine, qui peuvent toutes deux traverser la barrière hémato-encéphalique et exercer leurs effets neuroprotecteurs.

Naturellement, de telles affirmations devront être vérifiées par des essais cliniques appropriés, et des recherches beaucoup plus approfondies sont nécessaires pour confirmer le pouvoir neuroprotecteur du café.

Qu'est-ce que la maladie d’Alzheimer ?

La maladie d’Alzheimer est souvent associée à la perte de mémoire. En effet, ce sont les neurones localisés dans la région de l’hippocampe, siège de la mémoire, qui sont atteints en premier par le phénomène de dégénérescence. "Mais ce n’est pas tout. Au fur et à mesure de son évolution, la maladie touche d’autres zones du cerveau, compliquant la capacité à communiquer, à réaliser plusieurs choses en même temps ou les actes de la vie quotidienne", explique France Alzheimer.

Aujourd'hui en France, près de 3 millions de personnes sont directement ou indirectement touchées par la maladie d'Alzheimer.