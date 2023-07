Alzheimer : la musculation retarderait la progression de la maladie

L'ESSENTIEL L'entraînement en résistance, comme la musculation, peut prévenir la maladie d'Alzheimer, ou au moins retarder l'apparition des symptômes, selon les chercheurs brésiliens.

Les expériences, menées sur des souris modifiées génétiquement pour être plus à risque d'avoir Alzheimer, ont montré que la musculation réduit le taux d'hormone du stress, facteur de risque de la maladie.

Pour les chercheurs, les sports comme la musculation peuvent être un moyen simple de prévenir la maladie d'Alzheimer.

Pour protéger votre cerveau de la maladie d'Alzheimer, il faudrait soulever des poids... Une étude récente, menée par des chercheurs affiliés à Federal University of São Paulo (UNIFESP) et University of São Paulo (USP), a mis en évidence le rôle de l'entraînement en résistance, tel que la musculation, dans la prévention et le retardement de la pathologie neurodégénérative.

L'entraînement en résistance réduit le stress et donc les risques d'Alzheimer

Pour cette étude présenté dans la revue Frontiers in Neuroscience, les chercheurs ont réalisé des expériences sur des souris génétiquement modifiées présentant une accumulation de plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau, similaire à ce qui se produit chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les rongeurs étaient soumis à un entraînement spécifique : ils devaient gravir une échelle avec des charges attachées à leurs queues. Ce qui peut être comparé à une séance de musculation chez les humains.

Après quatre semaines, les échantillons de sang prélevés sur les souris testés ont révélé des niveaux normaux d'une hormone liée au stress, appelée corticostérone chez les souris et cortisol chez les humains. Une hausse de cette dernière en réponse au stress est associée à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. De plus, l'analyse du tissu cérébral a montré une diminution de la formation de plaques bêta-amyloïdes. Ce qui est considéré comme une caractéristique protectrice contre la maladie d'Alzheimer.

Alzheimer : l'effet protecteur proviendrait de l'action anti-inflammatoire de la musculation

Henrique Correia Campos, premier auteur de l'article, explique dans un communiqué : "cela confirme que l'activité physique peut inverser les altérations neuropathologiques qui provoquent les symptômes cliniques de la maladie".

"Les exercices de résistance s'avèrent de plus en plus une stratégie efficace pour éviter l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer sporadique, qui est multifactorielle et peut être associée au vieillissement, ou pour retarder leur apparition dans la maladie d'Alzheimer familiale. La principale raison possible de cette efficacité est l'action anti-inflammatoire de l'exercice de résistance", avance Beatriz Monteiro Longo qui a aussi travaillé sur cette étude.

C'est pourquoi l'entraînement en résistance est considéré par les chercheurs comme une stratégie efficace pour lutter contre le déclin cognitif et le développement d'Alzheimer. Ils notent également qu'il s'agit d'une thérapie simple et abordable pour les patients atteints de la maladie neurodégénérative.