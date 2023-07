73% des Français considèrent les femmes plus résistantes à la douleur que les hommes

L'ESSENTIEL Presque 3 Français sur 4 (73%) considèrent les femmes plus résistantes à la douleur que les hommes.

7 Français sur 10 ont déjà été confrontés à une douleur intense.

Près de 7 Français sur 10 considèrent également que la douleur est suffisamment prise en compte par leur médecin.

Selon une nouvelle étude OpinionWay pour deuxiemeavis.fr, presque 3 Français sur 4 (73%) considèrent que les femmes sont plus résistantes à la douleur que les hommes.

Un archétype très fort

"Dans l’inconscient collectif des femmes, la douleur est leur apanage, notamment lors de l’accouchement. C’est un archétype très fort", explique le sociologue Ronan Chastellier.



L’enquête démontre aussi que 7 Français sur 10 ont déjà été confrontés à une douleur intense. "Les femmes semblent davantage victimes de douleurs intenses que les hommes (75% vs 68%)", et "les femmes considèrent plus (63%) que les hommes (57%) que la douleur n’est pas suffisamment prise en compte dans la société", peut-on également lire dans le rapport.

Règles et problèmes de dos

Par ailleurs, près de 4 personnes sur 5 entre 18 et 24 ans considèrent que les douleurs liées aux règles font partie des douleurs quotidiennes les moins bien prises en charge, et près d’1 personne sur 2 de plus de 35 ans estiment que ce sont les problèmes de dos.



"Cela s’explique sans doute en partie parce que cette tranche d’âge connaît souvent l’arrivée des enfants, une promotion, un rythme plus soutenu et haché au détriment d’une activité physique régulière et d’une alimentation saine et équilibrée. Les 35-49 ans ont peut-être aussi tendance à porter moins d’attention à leur santé pour donner la priorité à leur famille", analyse le Dr Antoine Szmania.

La prise en charge de la douleur est un droit

"Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée", indique le texte législatif.