La stimulation cérébrale peut aider les personnes souffrant d'alcoolisme sévère

L'ESSENTIEL La stimulation cérébrale profonde (SCP) fait diminuer les symptômes de l'alcoolisme.

La SCP est une option thérapeutique relativement nouvelle qui s'est révélée prometteuse dans le traitement d'autres troubles tels que l'épilepsie et les troubles obsessionnels compulsifs.

Elle consiste à implanter un dispositif, souvent appelé "stimulateur cérébral", dans le cerveau afin de délivrer des impulsions électriques à des régions spécifiques.

Une nouvelle étude publiée dans Translational Psychiatry examine les effets de la stimulation cérébrale profonde (SCP) sur l'alcoolisme sévère.

Réduction des états de manque

Les résultats de l'étude indiquent que la stimulation cérébrale profonde peut être un traitement bénéfique pour les personnes souffrant d'un alcoolisme résistant aux traitements classiques.

Bien que l'étude n'ait pas montré de résultats significatifs en termes d'abstinence, elle indique que la stimulation cérébrale profonde pourrait contribuer à réduire les symptômes associés aux troubles de la consommation d'alcool tels que la diminution de la consommation, la réduction des états de manque et la diminution de l'anhédonie.

12 personnes testées

Il s'agissait d'un essai contrôlé randomisé en double aveugle auquel ont participé 12 personnes souffrant d'alcoolisme sévère.

Les participants ont été assignés au hasard pour recevoir soit une stimulation SCP soit une stimulation placebo pendant 24 semaines. Cette phase a été suivie d'une phase au cours de laquelle tous les participants ont reçu une stimulation SCP pendant 52 semaines. Les résultats de l'étude ont montré que le SCP était sûr et bien toléré par les participants.

La dépendance à l'alcool touchent des millions de personnes dans le monde. Malgré l'existence de divers traitements, de nombreuses personnes atteintes de ce trouble ne répondent pas aux thérapies traditionnelles.

Qu'est-ce que la stimulation cérébrale profonde (SCP) ?

La SCP est une option thérapeutique relativement nouvelle qui s'est révélée prometteuse dans le traitement d'autres troubles tels que l'épilepsie et les troubles obsessionnels compulsifs. Elle consiste à implanter un dispositif, souvent appelé "stimulateur cérébral", dans le cerveau afin de délivrer des impulsions électriques à des régions spécifiques.

L'utilisation de la SCP pour traiter la dépendance chez l'homme est étudiée depuis plus de 15 ans. Cette stimulation peut en effet aider à rétablir l'équilibre neurochimique perturbé chez les personnes atteintes d'alcoolisme sévère.

Il est important de poursuivre les efforts de recherche et de développement dans ce domaine afin de fournir des options thérapeutiques plus efficaces et adaptées aux individus touchés par l'alcoolisme.