L'ESSENTIEL La fibromyalgie est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs diffuses et une fatigue chronique notamment.

Les personnes souffrant de fibromyalgie et d'une autre maladie ont un risque de décès plus élevé.

Elles sont plus à risque d'infections et de suicide.

Des douleurs diffuses et persistantes, de la fatigue, une sensibilité à la pression, des troubles du sommeil : la fibromyalgie est un trouble chronique handicapant. Ses causes sont mal connues, mais on sait qu’il peut être associé à d’autres pathologies. Dans une étude récente, parue dans RMD Open, des chercheurs démontrent que la fibromyalgie augmente le risque de décès.

Quand la fibromyalgie n’est pas la seule maladie..

Les chercheurs sont partis d’un constat : il y a un risque élevé que la fibromyalgie co-existe avec une autre maladie ou un autre trouble, comme les troubles neurologiques, mentaux ou intestinaux. Or cela augmente probablement le risque de décès prématuré des personnes concernées. Pour tester leur hypothèse, les scientifiques de l’université Ben-Gurion de Beer-sheva, en Israël, ont réalisé une méta-analyse. Ils ont travaillé sur les résultats de huit études sur le sujet, parues entre 1999 et 2020. Cela leur a permis de constituer un échantillon de plus de 188.000 adultes atteints de fibromyalgie et d’une autre pathologie. "L'analyse a montré que la fibromyalgie était associée à un risque accru de 27 % de décès toutes causes confondues au fil du temps, bien que ce ne soit pas vrai pour les personnes diagnostiquées selon les critères de 1990", observent-ils. Cette date correspond à une évolution des critères de diagnostic de la maladie, grâce à une meilleure compréhension de ses symptômes.

Un risque de décès plus élevé en cas de fibromyalgie accompagnée d’une autre pathologie

Toutefois, dans le détail, leurs travaux montrent que chez les personnes atteintes de fibromyalgie et d’un autre trouble, le risque de décès par accident était 5 % supérieur à celui de la population générale du même âge. En ce qui concerne, les infections comme la septicémie et la pneumonie, le risque était 44 % plus élevé et plus de trois fois plus élevé pour le suicide.

En revanche, les personnes atteintes de fibromyalgie et d’une autre pathologie ont un risque de cancer réduit de 12 % par rapport à la population générale. Cette fois, les scientifiques ont une explication : les personnes souffrant de la maladie se rendent généralement plus fréquemment dans des structures médicales, ce qui facilite un éventuel diagnostic.

Fibromyalgie : comment expliquer le risque de mortalité plus élevé ?

Face à cela, les auteurs s’interrogent sur les causes précises de ce risque de décès plus élevé. "Le constat d'une mortalité accrue associée aux accidents peut provenir de la fatigue, d'un sommeil non réparateur et des difficultés de concentration qui accompagnent la fibromyalgie", supposent-ils. Ils rappellent que de plus en plus d’études soutiennent l'implication du système immunitaire et de l'inflammation dans la physiopathologie de la fibromyalgie, "ce qui peut expliquer la découverte d'une mortalité accrue due aux infections", selon eux.

"Que ce risque accru soit dû à la fibromyalgie elle-même ou aux conditions concomitantes n'est pas clair", notent les chercheurs, car leur recherche n'a pas été conçue pour évaluer cela. "Mais il s'agit d'une question importante, soulignent-ils, que d'autres recherches doivent aborder."

Ils estiment aussi nécessaire que les professionnels de santé abordent la maladie avec sérieux. "La fibromyalgie est souvent qualifiée de ‘trouble imaginaire’, avec des débats en cours sur la légitimité et l'utilité clinique de ce diagnostic, rappellent-ils. Nos travaux apportent des preuves supplémentaires que les patients atteints de fibromyalgie doivent être pris au sérieux, avec une attention particulière sur le dépistage des idées suicidaires, la prévention des accidents et des infections."