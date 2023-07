Trottinettes électriques : des blessures aussi graves qu’à moto ?

L'ESSENTIEL De 2019 à 2020, 229 adultes conduisant des trottinettes électriques ont été gravement blessés.

Les accidents graves impliquant des trottinettes électriques avaient plus souvent lieu le soir et le week-end.

Dans un tiers des cas, ils survenaient dans un contexte d’alcoolémie élevée.

Quelle est la gravité des blessures associées aux trottinettes électriques par rapport aux motos ou aux vélos ? C’est la question que se sont posés des médecins et des chercheurs de l'APHP, Sorbonne Université et l'Inserm. Pour y répondre, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open. Dans le cadre des travaux, ils ont analysé la gravité des blessures à la suite des accidents de la route impliquant des trottinettes électriques.

Quels sont les accidents les plus graves survenant à deux roues ?

Pour les besoins des recherches, les scientifiques ont examiné les données du registre national des traumatismes majeurs datant du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2022. "Tous les patients admis dans un centre de traumatologie majeur à la suite d'un accident de la route impliquant une trottinette électrique, un vélo ou une moto ont été inclus", ont-ils précisé. Au total, l’étude portait sur 5.233 patients dont l’âge médian était estimé à 33 ans.

Le critère principal pour évaluer les blessures était la gravité du traumatisme définie par l'Injury Severity Score (ISS). Les résultats secondaires comprenaient le nombre de patients par an, certains facteurs épidémiologiques, comme le moment de survenue de l'accident, le port d'un casque ou le taux d'alcoolémie, la gravité clinique, la présence d'un traumatisme crânien et les ressources nécessaires à la prise en charge ou les résultats des examens.

Trottinettes électriques : des traumatismes aussi sévères que ceux des conducteurs de moto

D’après les résultats, en quatre ans, le nombre de patients admis dans les suites d’un accident de la voie publique impliquant l’usage d’une trottinette électrique a été multiplié par 2,8, soit 229 patients gravement blessés sur cette période. Les conducteurs de trottinettes électriques présentaient un Injury Severity Score supérieur à 16, soit un traumatisme sévère, dans 45,5 % des cas. Ainsi, les auteurs ont estimé que les blessures survenues après un accident impliquant des scooters électriques étaient aussi graves que ceux apparus à la suite d’un accident de vélos ou de motos.

Autre constat : les personnes conduisant des trottinettes électriques étaient deux fois plus à risque de présenter des traumatismes crâniens, lesquels étaient plus graves que ceux des motocyclistes, possiblement en lien avec le fait que moins de 25 % des usagers de trottinettes portaient un casque au moment de l’accident, selon les médecins. L’étude a aussi montré que les accidents graves impliquant des trottinettes électriques survenaient plus souvent le soir et le week-end. "De plus ils survenaient dans un contexte d’alcoolisation supérieur au seuil légal (>0.5g/L) dans un tiers des cas."

Environ 9 % des usagers de trottinettes électriques gravement accidentés sont décédés

Dans les deux tiers des cas, les patients ayant utilisé une trottinette électrique admis à l’hôpital après l’accident nécessitaient une opération au cours des 24 premières heures. Les interventions comprenaient principalement de la chirurgie réparatrice de fractures des membres mais également de la neurochirurgie. L’hospitalisation était souvent longue, en moyenne 15 jours. "La mortalité associée aux accidents de la route impliquant des trottinettes électriques était de 9,2 %, contre 10 % pour les bicyclettes et 5,2 % pour les motos", peut-on lire dans les travaux.