Accidents de trottinettes : voici l’astuce pour réduire les lésions cérébrales

L'ESSENTIEL En France, les trottinettes électriques doivent circuler sur une piste cyclable lorsqu'elle existe.

Plus la vitesse de la trottinette électrique est élevée durant la conduite, plus les risques de lésions cérébrales sont élevés.

"Le nombre d'accidents liés à l'utilisation de trottinettes électriques augmente. En raison de leur méthode de contrôle particulière, de leur structure mécanique et de leur position de conduite, ces engins sont sujets à divers accidents impliquant un seul véhicule, tels que des collisions avec des obstacles fixes et des chutes dues à des défaillances mécaniques". C’est ce qu’ont écrit des chercheurs de l’université des sciences et technologies de Changsha (Chine) dans une étude parue dans la revue Journal of The Royal Society Interface.

Accidents de trottinettes : les blessures à la tête sont les plus fréquentes

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont reconstitué plusieurs scénarios d’accidents impliquant des trottinettes électriques grâce à des méthodes de calcul et des vidéos publiées sur les réseaux afin d'en savoir plus sur les répercussions des actions réalisées avant et pendant l’incident. Selon leur analyse, la trottinette est projetée au sol lors de l’accident et, dans de nombreux cas, le conducteur subit un traumatisme crânien et souffre de lésions cérébrales.

Couvrir sa tête grâce à ses bras lors d’un accident de trottinette

Les auteurs ont constaté que, souvent, les conducteurs ne se protégeaient pas et prenaient aucune mesure pour prévenir les blessures au moment de l'accident. Ils ont également noté que ces manquements entraînaient souvent des blessures plus graves. D’après l’équipe, le simple fait d’utiliser les bras pour couvrir la tête protégerait le cerveau, en particulier si le conducteur ne porte pas de casque.

50 % des conducteurs de trottinettes peuvent subir une fracture du crâne

Selon les résultats, l’utilisation d’une trottinette électrique ne faisait pas une grande différence dans les risques de blessures à la tête. Les motos et les scooters étaient tout aussi dangereux. Les chercheurs ont aussi révélé qu'environ la moitié des conducteurs qui tombent ont une chance sur deux de subir une fracture du crâne lors d’un accident.