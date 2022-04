C’est prouvé : les risques de blessures sont plus élevés avec une trottinette électrique !

L'ESSENTIEL Avant 2018, soit l'année d’introduction des trottinettes électriques, au maximum 13 blessures liées à ce moyen de transport étaient recensées par an.

Depuis que son usage s’est généralisé dans les grandes villes, on a enregistré 595 blessures en 2018 et 672 lésions en 2019.

Ils ont envahi les trottoirs, les chaussées et les pistes cyclables des grandes villes. "Les trottinettes électriques sont devenues populaires, mais les blessures subies par les utilisateurs et les passants n'ont pas été bien caractérisées". C’est ce qu’ont indiqué des chercheurs de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA). Pour déterminer les lésions liées à l’usage de ce moyen de transport urbain et estimer le taux de blessures par trajet, ils ont réalisé des travaux publiés dans la revue PLOS One le 6 avril.

Pour les besoins de leur étude, les scientifiques ont analysé les dossiers médicaux de personnes ayant fait un accident de la route. Ces dernières ont été soignées dans 180 cliniques et deux grands hôpitaux de Los Angeles entre le 1er janvier 2014 et le 14 mai 2020. L’identification, la comptabilisation et la description des blessures ont été réalisées grâce à un algorithme. "Nous combinons ces chiffres avec les données municipales sur l'utilisation des trottinettes électriques afin de rapporter un taux mensuel de blessures liées aux trottinettes corrigé en fonction de l'utilisation", ont précisé les auteurs.

Plus de blessures avec les trottinettes électriques

D’après les résultats, le taux de blessures causées par une trottinette électronique est estimé à 115 blessures pour 1 million de trajets, soit un taux plus élevé que pour les autres moyens de transport (moto, vélo, voiture, déplacements à pied). Les lésions concernent les conducteurs de cet engin mais également les piétons. Parmi les 1.354 personnes blessées par des trottinettes électriques, 30 % d'entre elles ont été admises aux urgences, 29 % ont eu besoin d'une imagerie avancée, 6 % ont été hospitalisées et 2 sont décédées.

Selon les chercheurs, les accidents avec les trottinettes électroniques sont plus fréquents. "Cependant, la gravité comparative des blessures est inconnue. Notre méthodologie peut s'avérer utile pour étudier d'autres conditions cliniques non-identifiables par les systèmes de diagnostic existants", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.