Défenestrations : comment prévenir les risques pour les enfants ?

L'ESSENTIEL Dans le centre-ville de Sablé-sur-Sarthe, un enfant de trois ans n’a pas survécu à ses blessures après avoir fait une chute du dernier étage de son immeuble.

Les défenestrations, qui surviennent souvent au printemps et en été, touchent particulièrement les enfants de moins de 6 ans et majoritairement les garçons.

Dans plus de la moitié des cas, un meuble se trouvait sous la fenêtre, et quatre fois sur cinq, un adulte était présent dans le logement au moment de l’accident.

Chaque année, plusieurs enfants meurent ou se blessent gravement en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon. Cela s’est récemment produit dans le centre de Sablé-sur-Sarthe. Le 1er juillet, un enfant, âgé de trois ans, est décédé après une chute du troisième et dernier étage de son immeuble, selon Ouest-France. Le jeune patient, qui était dans un état critique, a été transporté au centre hospitalier du Mans. Malheureusement, il n’a pas survécu à ses blessures. Selon les enquêteurs, le garçon a échappé à la vigilance de sa mère et est tombé.

Défenestrations : plus nombreuses au printemps et en été

Ce n’est pas la première fois que des chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément appelées "défenestrations", sont relayées. D’après le préfet d’Indre-et-Loire, elles font environ 250 victimes par an. Ces accidents "concernent surtout les enfants de moins de 6 ans (62 %), majoritairement des garçons (70 %). Dans la moitié des cas, la chute a eu lieu alors que l’ouverture disposait d’une protection, qui a donc été inefficace. De même, quatre fois sur cinq, un adulte était présent dans le logement au moment de la chute. Un meuble se trouvait sous l’ouverture dans plus de la moitié des cas", peut-on lire sur le site du préfet du Var. Une enquête réalisée en 2013, par Santé publique France en collaboration avec l’hôpital Necker-enfants malades, signale que les défenestrations ont principalement lieu pendant les heures de préparation des repas au printemps et en été.

Comment éviter les chutes accidentelles des enfants ?

Pour prévenir les risques de défenestration, il est préconisé de ne jamais laisser un enfant seul ou sous la responsabilité d’un autre enfant ou adolescent près d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon. Autre recommandation : il est fortement déconseillé de laisser des meubles ou des objets sous une fenêtre, car les enfants peuvent s’en servir pour accéder à l’ouverture. "Verrous, poignées verrouillables, entrebâilleurs, bloc-portes, barrières qui font office de garde-corps… ne suffisent pas et ne remplacent jamais la vigilance d’un adulte". Si l’on est témoin d’une chute accidentelle, on doit immédiatement appeler les secours (le 18 ou le 112) et protéger la zone pour éviter d’autres accidents. Les sapeurs-pompiers conseillent de déplacer le patient si le risque de sur-accident est élevé. "Si la victime a une hémorragie, effectuer une compression manuelle."