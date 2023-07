Migraine : comment bien la traiter pour un soulagement rapide

L'ESSENTIEL La migraine est une maladie fréquente, sans gravité, mais qui peut être invalidante dans la vie quotidienne.

Les traitements reposent, pour les crises légères, sur du paracétamol et pour les cerises plus intenses sur des bêta-bloquants, des antidépresseurs tricycliques ou des antihypertenseurs.

Pour les migraines les plus sévères, les anticorps anti-CGRP en traitement de fond sur plusieurs mois procurent un soulagement efficace sans effets secondaires.

La migraine est une maladie caractérisée par des crises de maux de tête d'intensité modérée à sévère liés aux pulsations du coeur et unilatéraux. Il existe deux types de crises migraineuses : avec aura et sans aura. Dans le second cas, les douleurs peuvent être accompagnées de nausées et de sensibilité à la lumière et au bruit. Cette maladie est liée à une vulnérabilité génétique et à des facteurs environnementaux.

Quelle prise en charge pour la migraine ?

La migraine est une maladie fréquente touchant de nombreuses personnes à travers le monde. Bien qu'elle ne soit pas grave en soi, elle peut être extrêmement invalidante et altérer considérablement la qualité de vie des patients. Il est donc essentiel de mettre en place une prise en charge adaptée pour soulager les symptômes et limiter l'impact de la migraine sur le quotidien.

Le traitement de la migraine varie en fonction de l'intensité des crises et de la fréquence des épisodes. Pour les migraines de faible intensité avec un nombre de crises modéré, le traitement peut reposer sur la prise de paracétamol, un médicament analgésique couramment utilisé pour soulager la douleur.

Les opioïdes peuvent entraîner une chronicité de la migraine

Cependant, lorsque les crises sont plus intenses et persistent malgré la prise de paracétamol, il est recommandé d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ces médicaments agissent en réduisant l'inflammation et en soulageant la douleur, ce qui peut rapidement apporter un soulagement aux patients.

Il est important de noter que la prise d'opioïdes, un type de médicament utilisé pour calmer la douleur intense, est fortement déconseillée dans le traitement de la migraine. En effet, leur utilisation prolongée peut entraîner une surconsommation, ce qui peut à son tour entraîner une chronicisation de la migraine.

Des traitements de fond pour la migraine

Dans les cas où les migraines sont plus fréquentes et durent plus de 8 jours par mois, il est nécessaire de mettre en place un traitement de fond pour prévenir l'apparition des crises. Ce type de traitement vise à réduire la fréquence et l'intensité des migraines. Il peut être réalisé à l'aide de différents médicaments, tels que les bêta-bloquants, les antidépresseurs tricycliques ou des hypertenseurs. Ces médicaments agissent en modifiant les réponses neurochimiques dans le cerveau et en réduisant la sensibilité aux stimuli qui déclenchent les migraines.

De nouvelles molécules pour prendre en charge la migraine

Dans les cas les plus résistants aux traitements de première ligne, de nouvelles molécules appelées anti-corps anti-CGRP par voie sous-cutanée peuvent être utilisées avec succès. Ces médicaments ciblent spécifiquement le peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), une protéine impliquée dans la genèse de la migraine. Ils ont montré leur efficacité dans le soulagement des symptômes de la migraine, tout en présentant moins d'effets secondaires que d'autres traitements.

Migraine : l'importance des soins non médicamenteux en parallèle

En complément des traitements médicamenteux, il est recommandé aux patients migraineux de recourir à des soins complémentaires pour mieux gérer leurs symptômes. L'acupuncture, par exemple, a été reconnue comme une méthode efficace pour soulager la douleur liée à la migraine. De plus, un soutien psychologique et une thérapie comportementale peuvent aider les patients à mieux faire face à la survenue des crises et à apprendre des techniques de relaxation et de gestion du stress.