Lésions cérébrales, insomnies, suicide : les dégâts des benzodiazépines

L'ESSENTIEL

En France, la consommation de benzodiazépines est en constante hausse. Pour rappel, ces médicaments sont prescrits pour soulager l'anxiété, le stress ou l'insomnie. Récemment, des chercheurs de l'université du Colorado ont révélé que l’utilisation de ces anxiolytiques avait des conséquences négatives sur le cerveau et la vie quotidienne des consommateurs, même après l’arrêt du traitement.

Benzodiazépines : 10 symptômes persistants après l'arrêt du traitement

Dans une étude, les scientifiques ont analysé les données d'une enquête menée auprès de 1.207 utilisateurs de benzodiazépines, qui les interrogeait sur leurs symptômes et les effets néfastes sur leur vie attribués à la consommation de benzodiazépines. Les personnes interrogées prenaient, soit encore des benzodiazépines (63,2 %), soit étaient en voie de sevrage (24,4 %) ou soit avaient complètement cessé de prendre des benzodiazépines (11,3 %). Presque tous les adultes interrogés avaient une ordonnance pour des benzodiazépines (98,6 %) et 91 % d'entre elles les prenaient en fonction de leur prescription.

Selon les résultats, l'utilisation et l'arrêt de ces médicaments étaient associés à des lésions du système nerveux et à des effets négatifs sur la vie qui se poursuivent après l'arrêt du traitement. Les symptômes signalés par les participants ont duré longtemps. Pour 76,6 % des patients, les symptômes ont duré plusieurs mois ou plus d'un an. Chez plus de la moitié des répondants, les dix symptômes suivants ont persisté pendant plus d'un an : le manque d'énergie, les difficultés à se concentrer, la perte de mémoire, l’anxiété, les insomnies, la sensibilité à la lumière et aux sons, les problèmes digestifs, les symptômes déclenchés par la nourriture et les boissons, la faiblesse musculaire et les douleurs corporelles.

Une dégradation des relations sociales causée par la consommation de benzodiazépines

En outre, la majorité des personnes interrogées ont fait état d'effets négatifs prolongés sur leur vie, tels que des relations sociales très dégradées, la perte d'un emploi et l'augmentation des frais médicaux. Les auteurs ont noté que 54,4 % des adultes sondés avaient déclaré avoir eu des pensées suicidaires ou fait des tentatives de suicide.

"Le terme 'dysfonctionnement neurologique induit par les benzodiazépines' a été proposé pour décrire les symptômes et les conséquences négatives associées qui peuvent apparaître pendant l'utilisation des benzodiazépines, la diminution progressive de leur consommation et se poursuivre après l'arrêt de la consommation de benzodiazépines", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue Plos One.

"Changer notre façon de penser aux benzodiazépines et de les prescrire"

L’équipe pense que ce "dysfonctionnement neurologique induit par les benzodiazépines" est le résultat de changements cérébraux résultant de l'exposition aux benzodiazépines. Les chercheurs suggèrent qu'elle se produit chez environ un utilisateur à long terme sur cinq. "Les facteurs de risque du phénomène ne sont pas connus, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux définir cette pathologie, ainsi que les options de traitement. (…) Cette étude devrait changer notre façon de penser aux benzodiazépines et de les prescrire", a déclaré Alexis Ritvo, auteur des recherches, dans un communiqué.