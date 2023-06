La thérapie génique pourra-t-elle venir à bout du sida ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle thérapie génique contre le sida suscite l'espoir.

Elle consiste à modifier un gène, grâce aux ciseaux génétiques CRISPR, pour immuniser les patients contre le virus.

Un essai clinique sur un patient séropositif est en cours.

Plus de quarante ans après la découverte du sida, des scientifiques s’approchent d’un traitement efficace pour l’éradiquer. Actuellement, il n’est pas possible de parvenir à une guérison totale, mais les recherches récentes montrent que la thérapie génique pourrait être une solution pour empêcher le virus de se développer. Des chercheurs américains testent actuellement l’efficacité d’un traitement par intraveineuse permettant de modifier le génome pour s’immuniser contre la maladie.

Sida : en quoi consiste cette thérapie prometteuse ?

"Cette thérapie exploite une mutation naturelle, présente chez moins d’1 % des Européens du Nord, explique Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine scientifique Epsiloon, dans un article de France Info. La mutation code pour une protéine de la membrane des cellules qui constitue la porte d'accès principale du virus. Avec la forme mutée, le VIH bute sur un mur. Les rares personnes qui ont la chance d'en hériter sont donc naturellement immunisées." Cette thérapie prometteuse consiste à injecter un virus inactif dans le sang des patients pour qu’il atteigne les cellules immunitaires et grâce à la technique des ciseaux génétiques CRISPR, qui permettent de modifier ou d'inactiver des gènes, le virus peut intégrer cette mutation dans le génome.

Un essai clinique prometteur pour le traitement du sida

En septembre dernier, des chercheurs de l’université Temple de Philadelphie aux États-Unis ont démarré un essai clinique avec un patient séropositif. L’objectif de ces travaux est d’évaluer "l’innocuité et l’efficacité" de ce traitement appelé EBT-101. Dans un communiqué de presse, les auteurs de cette recherche estiment qu’il a "le potentiel de changer l'avenir des thérapies contre le VIH". Les auteurs espèrent que si cela fonctionne comme ils l’ont prévu, le patient n'aura plus besoin de traitement antirétroviral, qui est actuellement le protocole standard pour lutter contre l'infection par le VIH. Le patient est actuellement sous observation afin de vérifier que le virus a bien disparu de son organisme. "Près de 40 millions de personnes dans le monde souffrent des effets du VIH, et plus de 40 ans après la découverte du VIH/SIDA, il n'existe toujours pas de traitements curatifs", souligne le Dr Kamel Khalili, auteur de ces travaux. EBT-101 peut potentiellement répondre aux besoins non satisfaits de longue date des personnes vivant avec le VIH/SIDA en supprimant l'ADN viral de leurs cellules, éradiquant ainsi l’infection."

Sida : la thérapie génique par intraveineuse, une méthode plus simple à mettre en place

Précédemment, des essais ont montré les bénéfices de ce type de traitement. "Cette double thérapie génique semble efficace : quelques semaines seulement après l’injection, le virus était indétectable dans le sang de 58% des rongeurs, précise Hervé Poirier, dans l’article de France Info. Et les chercheurs sont d’autant plus confiants, que l’apport de la mutation a déjà fait ses preuves sur cinq personnes, qui ont profité d’une transplantation de moelle osseuse." Mais il rappelle que cette technique est "très lourde" et ne peut pas être "généralisée à tous les patients". Cette nouvelle thérapie injectée par intraveineuse est plus facile à administrer, et moins chère, et pourrait ainsi permettre de lutter à grande échelle contre la maladie.