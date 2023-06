VIH chez les hétérosexuels : un antiviral peut prévenir l'infection par le pénis

L'ESSENTIEL Chez les hommes hétérosexuels, l'infection par le VIH passe le plus souvent par le pénis.

Le virus infecte ensuite l'ensemble de l'appareil génital masculin qui génère un sperme contaminé.

Un traitement antiviral prophylactique peut prévenir l'infection pénienne.

Le VIH est une maladie virale qui affecte près de 38 millions de personnes dans le monde selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé). Environ 700 000 hommes sont nouvellement infectés chaque année, principalement par voie sexuelle. Chez les hommes hétérosexuels, l'infection est le plus souvent acquise par le pénis. Et le sperme a été reconnu comme le principal vecteur de transmission vaginale et rectale du VIH.

Ainsi, déterminer l'origine du virus présent dans le sperme est très important pour la mise en œuvre de nouvelles thérapies visant à réduire efficacement la transmission du VIH. Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement après l'infection et cette dernière peut avoir de graves conséquences pour la santé à long terme si elle n'est pas traitée correctement.

Comprendre comment le VIH est acquis par le pénis

Des scientifiques de l'Université de Caroline du Nord ont cherché à comprendre comment le VIH est acquis via le pénis et où le virus est produit dans l'appareil génital masculin. Ils ont découvert que la transmission du VIH par le pénis pouvait entraîner la réplication du virus dans l'ensemble de l'appareil génital. Et ils ont démontré que la diffusion de l'infection entraînait une réduction spectaculaire des cellules T CD4, composants clés du système immunitaire présents dans ces organes.

Un traitement prophylactique pré-exposition pour prévenir l'infection par le pénis

Les scientifiques ont également démontré comment une prophylaxie pré-exposition avec un médicament antiviral peut prévenir l'infection pénienne. Jusque-là, les travaux sur l'infection à VIH chez les hommes étaient axés sur la transmission rectale et sa prévention. Les chercheurs ont donc élargi leur champ de recherche en se concentrant sur la transmission du VIH par le pénis, car celle-ci est encore mal comprise. Les résultats de cette étude sont prometteurs et ouvrent la voie à de nouvelles approches pour prévenir la transmission du VIH chez les hommes hétérosexuels.

Des mesures préventives nécessaires contre le VIH

Cette découverte est une étape importante pour mieux comprendre les différents modes de transmission du VIH et pour développer des traitements préventifs plus efficaces. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, la prévention est en effet essentielle. Pour se protéger, la meilleure stratégie consiste à utiliser des préservatifs de manière systématique lors de rapports sexuels avec des partenaires dont le statut sérologique est inconnu. Les personnes qui ont un comportement sexuel à risque peuvent aussi prendre des mesures supplémentaires pour se protéger, comme effectuer un dépistage régulier du VIH ou avoir recours à la prophylaxie pré-exposition.

En outre, la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes atteintes du VIH sont des obstacles majeurs à la prévention et au traitement de cette maladie. Il est donc important de poursuivre les efforts de sensibilisation et de lutter contre la stigmatisation pour que chaque personne puisse avoir accès aux soins nécessaires.