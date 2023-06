Pneumonie : les prothèses dentaires en cause ?

L'ESSENTIEL Chez les personnes atteintes de pneumonie, 20 fois plus d’agents pathogènes respiratoires étaient présents sur les prothèses dentaires.

Les porteurs de prothèses dentaires courent donc un risque accru d’inflammation des poumons.

Ces derniers avalent de la salive contenant des microbes dangereux pour les voies respiratoires inférieures.

Bien que les prothèses dentaires permettent à de nombreuses personnes de mener une vie normale après avoir perdu leurs dents, des chercheurs de l'université de Cardiff (Royaume-Uni) mettent en garde contre un lien entre le port de prothèses dentaires et la pneumonie, "une cause fréquente de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées". Dans une récente étude, publiés dans la revue Journal of Medical Microbiology, ils ont émis l'hypothèse selon laquelle les surfaces des prothèses dentaires constituent un terrain propice à la prolifération des agents pathogènes respiratoires et qu'elles pourraient donc augmenter le risque de pneumonie chez les personnes sensibles.

Pneumonie : 20 fois plus de bactéries sur les prothèses dentaires des patients

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont prélevé des échantillons de bouche, de langue et de prothèses dentaires chez des personnes hospitalisés qui souffraient de pneumonie. Ensuite, ils ont comparé ces échantillons à ceux prélevés chez des adultes portant des prothèses dentaires mais ne souffrant pas de pneumonie. "Nous nous attendions à voir une différence, mais nous avons été surpris de constater que le nombre de bactéries potentiellement responsables de la pneumonie sur les prothèses dentaires était 20 fois plus élevé chez les personnes atteintes de pneumonie que chez celles qui n'en souffraient pas", a expliqué le Dr Josh Twigg, auteur principal des recherches, dans un communiqué.

Les porteurs de prothèses dentaires avalent leur salive contaminée

Face à ces résultats, l’équipe suppose que les prothèses dentaires pourraient jouer un rôle dans l'apparition de la pneumonie. Si elle n'est pas nettoyée correctement, elle peut constituer une nouvelle surface où les bactéries peuvent se développer. Les porteurs de prothèses dentaires peuvent alors avaler de la salive contenant des microbes dangereux pour leurs poumons, où une infection peut alors s'installer.

"On ne peut certainement pas dire que les personnes ont contracté une pneumonie parce qu'ils portaient des prothèses dentaires. L'étude montre simplement qu'il existe un lien", a déclaré Josh Twigg. En se rendant régulièrement chez le dentiste pour des contrôles et en s'informant sur la meilleure façon de prendre soin de ses dents, le docteur espère que davantage de patients éviteront d'avoir à porter des prothèses dentaires.