Debout ou assis : quelle est la meilleure façon d'uriner ?

L'ESSENTIEL Pour les hommes en bonne santé, la position pour uriner n'a pas d'impact sur le débit urinaire, le degré de vidange de la vessie ou le temps nécessaire pour uriner.

En revanche, chez les hommes souffrant d'hypertrophie de la prostate, la position debout peut aider à mieux vider la vessie.

Chez les femmes, il n’est pas conseillé de faire pipi debout, car cela rend plus difficile l’écoulement et la vidange complète de la vessie.

Faut-il s'asseoir ou se tenir debout lorsque l’on urine ? Cela s'applique-t-il aux femmes ? Ce sont les questions que se sont posées deux scientifiques de l’université Bond en Australie. Pour y répondre, ils ont passé en revue des recherches sur la vessie et les voies urinaires inférieures. En général, la littérature suggère que le fait qu'un homme en bonne santé se tienne debout ou assis lorsqu'il fait pipi n'a pas d'importance. "Quelle que soit la position adoptée, il ne semble pas y avoir de différence dans le temps nécessaire pour faire pipi, dans le débit et dans le degré de vidange de la vessie", peut-on lire dans une publication de The Conversation.

La position debout est recommandée en cas d'hypertrophie de la prostate

En revanche, les recommandations semblent être moins claires pour les hommes présentant des symptômes des voies urinaires, par exemple un écoulement goutte à goutte, des efforts à miction ou la sensation que la vessie n'est pas complètement vidée. Pour certains de ces patients, il est préférable de faire pipi assis pour augmenter le débit et vider la vessie. En cas d'hypertrophie de la prostate, il est prouvé que la position debout peut aider à vider complètement la vessie. "Mais ce conseil n'est pas forcément valable pour tous. En effet, le degré d'hypertrophie de la prostate et son impact sur le flux urinaire peuvent varier d'une personne à l'autre. (…) Comme la position debout ou assise peut avoir une incidence sur certains hommes, il vaut la peine de discuter avec votre médecin pour savoir ce qui vous convient le mieux", ont écrit les deux chercheurs.

L’anatomie des femmes n’est pas conçue pour uriner debout

En ce qui concerne les femmes, il est recommandé qu'elles urinent toujours en position assise, car leur anatomie n'est pas conçue pour faire pipi debout. Ces dernières n'ont pas de prostate, qui aide à soutenir la vessie en position debout. "Ce manque de soutien peut exercer une pression supplémentaire sur la région de la vessie lorsque l'on n'est pas assis, ce qui rend plus difficile la vidange complète de la vessie", ont expliqué les auteurs. Chez les femmes, la structure du plancher pelvien est également différente. Pour elles, il est important de s’asseoir lors de la miction pour permettre à ces muscles de se détendre complètement pour que l'urine puisse s'écouler librement. D’après les scientifiques, si la vessie ne se vide pas complètement, cela peut entraîner une augmentation des infections, des calculs vésicaux et même avoir un impact sur la santé des reins à long terme.

Pour les hommes et les femmes, il est déconseillé de faire pipi sous la douche

Beaucoup de personnes ont des opinions différentes sur le fait d’uriner sous la douche. D’après les chercheurs, cela peut rendre plus difficile la relaxation des muscles et rendre le processus de vidange de la vessie incomplet. Faire pipi sous la douche "peut également créer une association entre l'eau et la miction, ce qui peut entraîner des problèmes lorsque vous entendez de l'eau et que vous avez envie d’aller aux toilettes."