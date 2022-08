Devoir uriner plusieurs fois par nuit peut être un signe d’hypertension

L'ESSENTIEL En France, un adulte sur trois serait touché par l'hypertension.

L’hypertension est l’une des premières causes de décès prématuré dans le monde.

Devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes : c'est embêtant, mais cela peut devenir inquiétant. Des chercheurs japonais ont découvert un lien entre l'hypertension, la consommation de sel et le besoin d'uriner durant la nuit. Leurs conclusions, présentées au 83ème Congrès scientifique annuel de la Japanese Circulation Society, avaient été publiées sur le site de l’European Society of Cardiology.

La nycturie désigne le besoin d'uriner plusieurs fois au cours la nuit. Les personnes qui en souffrent peuvent se lever jusqu'à six fois pour se soulager. Certaines maladies ou conditions de santé peuvent en être la cause : les femmes enceintes ou les personnes âgées, par exemple, peuvent être concernées.

Le lien entre le sel, la nycturie et l'hypertension

Une étude japonaise de 2017 a montré que le fait de manger trop de sel augmentait la fréquence des mictions nocturnes. Les conclusions des scientifiques japonais offrent une nouvelle perspective. "Nos recherches indiquent que si vous avez besoin d'uriner la nuit, vous pourriez avoir une pression sanguine élevée et/ou un excès de liquide dans le corps", exposait le Dr Satoshi Konno, l'un des auteurs principaux de l'étude.

Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs japonais ont analysé les données de 3.749 personnes. En étudiant leurs données de santé, ils ont découvert que la nycturie était associée à un risque 40 % plus important d’avoir une pression sanguine élevée, et que plus vous vous réveilliez la nuit pour uriner, plus le risque d'hypertension artérielle augmente. Selon le Dr Konno, il n'y a pas de relation causale, mais l’origine de la nycturie doit être recherchée car elle peut être un symptôme d'hypertension artérielle ou d'une autre pathologie.

Une consommation élevée de sel au Japon

Les aspects environnementaux et sociaux doivent aussi être considérés : la population japonaise pourrait être plus sensible à ces maladies que la population européenne ou américaine. Au pays du Soleil levant, la consommation de sel est 2,5 fois plus importante que la moyenne mondiale. Par conséquent, les Japonais sont plus à risque, le sel majorant le risque de nycturie et d'hypertension.