Pourquoi se lever fréquemment la nuit pour uriner n'est pas anodin

Si vous avez pris l’habitude de vous lever plusieurs fois chaque nuit pour aller faire pipi, peut-être serait-il judicieux d’en parler à votre médecin traitant. En effet, cela peut être le signe d’une hypertension artérielle. C’est ce qu’avancent des chercheurs japonais, qui ont présenté leurs conclusions lors de la 83e réunion scientifique annuelle de la Société japonaise de circulation (JCS 2019) qui se déroulait à Yokohama, au Japon.

Aussi appelé nycturie, ce besoin fréquent d’uriner la nuit pourrait indiquer une tension artérielle élevée et/ou un excès de liquide dans le corps, affirment les auteurs de l’étude.

La nycturie associée à une augmentation du risque d’hypertension

De précédents travaux avaient déjà démontré qu’un apport élevé en sel pouvait favoriser la nycturie. Cette nouvelle étude va plus loin en analysant le lien entre ce besoin d’uriner la nuit et l’hypertension dans la population japonaise, qui a l’habitude de consommer une nourriture plus salée qu’en Occident.

Pour établir ce lien, les chercheurs ont recruté 3 749 Japonais résidant dans la ville de Watari, située à l’est de la péninsule. Tous se sont pliés à un bilan de santé annuel en 2017 : leur tension artérielle a été mesurée et des informations sur la nycturie ont été obtenues par questionnaire. Les participants ayant une tension artérielle de 140/90 mmHg ou plus, ou qui prenaient des médicaments antihypertenseurs prescrits étaient considérés comme hypertendus.

En examinant les résultats obtenus, les chercheurs ont constaté que la nycturie était associée de façon significative à l’hypertension. "Nous avons découvert que le fait de se lever la nuit pour uriner était lié à une augmentation de 40 % du risque d'hypertension", explique le Dr Satoshi Konno, de la Division de l'hypertension au Tohoku Rosai Hospital de Sendai. "Et plus on va aux toilettes, plus le risque d'hypertension est élevé." En effet, sur les 1 882 participants qui ont répondu au questionnaire, 1 295 (soit 69 %) étaient touchés par la nycturie.

L’hypertension, un fléau mondial

Le spécialiste précise cependant que ces résultats ne prouvent pas l'existence d'un lien de causalité entre la nycturie et l'hypertension. Ils sont aussi spécifiques à la population japonaise. "La relation peut être influencée par divers facteurs, y compris le mode de vie, la consommation de sel, l'origine ethnique et génétique."

Selon Mutsuo Harada, coordinateur de presse pour JCS 2019, "l'hypertension est une maladie nationale au Japon". "L'apport moyen en sel au Japon est d'environ 10 g/jour, soit plus du double de l'apport moyen mondial (4 g/jour). Cette consommation excessive de sel est liée à notre préférence pour les fruits de mer et les aliments à base de sauce de soja, de sorte qu'il est difficile de limiter la consommation de sel. La détection et la prise en charge précoces de l'hypertension sont très importantes pour prévenir les maladies cardiovasculaires". Il rappelle également que la nycturie peut non seulement être causée par l’hypertension, mais aussi par des troubles de la vessie.

Selon Barbara Casadei, présidente de la Société européenne de cardiologie (ESC), plus d’un milliard de personnes souffrent actuellement d’hypertension artérielle dans le monde. Il s’agit de la première cause de décès prématuré, avec près de 10 millions de décès recensés en 2015. Voici pourquoi l’ESC recommande aux personnes hypertendues la prise de médicaments pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque, mais aussi un mode de vie plus sain comprenant une consommation limitée en sel et en alcool, la pratique régulière d’une activité physique, un contrôle du poids et un arrêt du tabac.