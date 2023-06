Un enseignant attirant motive davantage les élèves à faire leurs devoirs

L'ESSENTIEL Les élèves sont plus ouverts à participer aux activités scolaires et à faire leur devoir lorsqu'ils considèrent leur professeur comme attirant.

L'étude montre que la tenue vestimentaire des professeurs joue un rôle important dans la perception des élèves.

Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre ce phénomène.

Il faut le reconnaître... la beauté peut faciliter le quotidien. Des études ont, par exemple, montré que les personnes considérées comme physiquement attirantes, sont perçues comme plus compétentes. Et ce phénomène est visible jusque dans les salles de classe puisqu'une étude publiée dans Frontiers in Psychology révèle que les élèves sont plus motivés à faire leurs devoirs à la maison s'ils trouvent leur enseignant séduisant et bien habillé.

Professeurs : les tenues formelles jugées plus positivement par les élèves

Les chercheurs de l'université de Suceava (Roumanie) à l'origine de ces travaux, ont recruté 173 élèves âgés de 9 à 14 ans. Un groupe voyait la photo d'une professeure jugée attirante (selon une évaluation effectuée lors d'une étude pilote, NDLR) tandis que l'autre groupe avait une photo d'une enseignante moins bien habillée. En réalité, il y avait la même femme de 24 ans, portant des vêtements différents, sur les clichés.

"Bien que le but de l'étude pilote n'était pas de classer la tenue vestimentaire des enseignants en deux catégories, sur la base des indicateurs vestimentaires, on peut facilement conclure que la photo attrayante représente la tenue professionnelle formelle, tandis que la photo peu attrayante est plus proche du style décontracté", expliquent les auteurs de l'article scientifique.

Les enfants devaient ensuite écouter un enregistrement audio de six minutes. Il leur était indiqué qu'il s'agissait de la femme sur la photo. La perception des participants de la personnalité de l'oratrice était évaluée via des questionnaires. Les résultats ont montré des différences significatives dans la vision des enfants de la personnalité de la professeure, de la qualité de l'enseignement, des notes attendues, de leur ouverture aux activités scolaires en fonction de leur perception de l'attractivité vestimentaire de l'enseignante.

Les élèves plus attentifs avec un enseignant jugé attirant



Dans le détail, les élèves étaient prêts à faire des devoirs à la maison ou un travail supplémentaire, à écouter plus attentivement en classe et à rester après l'école lorsqu'ils percevaient leur professeur comme attirant. De plus, la professeure jugée "attrayante" et "bien habillée" était plus susceptible d'être vue comme ayant une personnalité positive et bonne enseignante.

Pour les scientifiques, il pourrait être intéressant de mettre en place des codes vestimentaires pour les enseignants, car il semble y avoir un effet positif sur les élèves. Toutefois, ils reconnaissent que des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre les mécanismes par lesquels la tenue des professeurs influence les enfants.