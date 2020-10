A quoi servent les devoirs à la maison ?

L'utilité des devoirs est souvent remise en cause par les enseignants ou les parents. Parfois source de colère et de frustration, ils peuvent être utiles pour développer la notion d'effort, encore faut-il qu'ils se passent dans les bonnes conditions.

L'utilité des devoirs à la maison

Permettre à l'enfant de faire certains exercices ou bien apprendre des leçons à la maison permet aux parents de mieux évaluer les apprentissages et de s'impliquer dans sa vie scolaire. Les devoirs sont un outil qui créer un lien entre l'enfant, les parents et l'enseignant autour du parcours pédagogique.

Pour certains enfants, ils sont utiles pour réviser ou approfondir certaines notions vues en classe dans un environnement plus calme, en demandant éventuellement de l'aide aux parents. Ils permettent aussi de le responsabiliser à travers la gestion de l’agenda et des taches à faire par exemple. En ce sens, ils sont un atout pour développer l'autonomie, l'organisation du temps et de l'espace de travail.

Pourquoi les devoirs posent-t-ils problème ?

Très contestés, les devoirs peuvent aller à l'encontre des besoins de l'enfant au retour de l'école qui a besoin de bouger et de se changer les idées. Certains parents ne peuvent pas non plus offrir du temps ou un espace dédié à la maison pour aider leurs enfants.

Enfin, comme tous les enfants n'ont pas le même rythme d'apprentissage, pour certains le temps des devoirs s'allonge et s’étire au point de créer frustration et colère. Pour certains enseignants et parents, ce moment devrait être remplacé par un temps d'enseignement dans le cadre scolaire ou un temps de lecture à la maison.

En savoir plus : “Au secours, mon enfant a des devoirs” de Bernadette Dullin, éditions Hugo Document.