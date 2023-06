Qu'est-ce que le syndrome des «testicules bleus» ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude a évalué la fréquence du "syndrome des testicules bleues".

Pour ce faire, ils ont recruté 2 621 personnes, dont 57 % avaient un pénis et 43 % un vagin.

L'équipe leur a ensuite demandé si elles avaient déjà été confrontées au syndrome des testicules bleues et si cela avait été douloureux.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Sexual Medicine s'est penchée sur le phénomène des "testicules bleus", qui peuvent parfois prendre cette couleur et devenir douloureux à la fin des rapports sexuels.

Pour ce faire, les chercheurs ont recruté un échantillon de 2 621 personnes, dont 57% avaient un pénis et 43% avaient un vagin et parmi elles des personnes transgenre.

Douleurs dans leurs organes génitaux

L'équipe de chercheurs a ensuite demandé à chaque participant s'il croyait à l'existence du syndrome des testicules bleus, s'il y avait déjà été confronté et si cela avait été douloureux. Les résultats ont été clairs : les personnes dotées d'un pénis étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer que le phénomène des testicules bleus existait que les personnes dotées d'un vagin.

Les personnes dotées d'un pénis étaient également beaucoup plus susceptibles de déclarer qu'elles ressentaient des douleurs dans leurs organes génitaux à la fin des rapports sexuels. Plus précisément, 56% des hommes ont déclaré ressentir une douleur génitale à ce moment précis contre seulement 42% des femmes.

Quelles sont les causes du syndrome des testicules bleues ?

L'étude a également recensé les facteurs qui pouvaient déclencher le syndrome des testicules bleus. Les préliminaires prolongés, comme par exemple les embrassades intenses sans pénétration, en étaient la cause la plus courante chez les hommes sondés.

Malgré le manque d'études sur la question, il existe un certain nombre de théories sur le phénomène des testicules bleus et ses causes. L'une d'entre elles est que le ralentissement de l'écoulement du sang des testicules pourrait expliquer en partie les douleurs signalées de manière anecdotique et la couleur bleutée des organes génitaux.

Vidange du sang des organes génitaux

"Après l'orgasme, les veines se décompriment rapidement, ce qui entraîne une vidange du sang des organes génitaux", écrit l'équipe de scientifiques dans son article. "Selon cette théorie, le ralentissement du drainage du sang en l'absence d'éjaculation peut entraîner une congestion prolongée des testicules et conduire à l'inconfort ou à la douleur. Les partisans de cette théorie attribuent la couleur bleue au sang désoxygéné apparaissant sous la peau du scrotum", conclut-elle.