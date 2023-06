Un lien entre les MICI et le risque d'AVC

L'ESSENTIEL Une étude montre que les patients atteints de MICI ont un risque accru de 13% d'être victimes d'un AVC.

Le risque concerne principalement des AVC ischémiques.

Si cette association entre MICI et AVC est avérée, il n'existe aucune preuve qu'il s'agisse d'un lien de cause à effet.

Les maladies inflammatoires de l'intestin, y compris la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, peuvent entraîner des douleurs abdominales, des diarrhées et d'autres symptômes gênants. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue médicale Neurology de l'Académie Américaine de Neurologie suggère que les personnes atteintes de MICI ont également un risque accru d'AVC.

Les chercheurs ont analysé les données de 85 006 personnes atteintes de MICI, âgées de 18 à 64 ans, pendant une période moyenne de suivi de 12 ans. Au cours de cette période, 3 720 des personnes atteintes de MICI ont eu un AVC, contre 15 599 des personnes non atteintes de MICI. Cela représente une augmentation de 13% du risque d'AVC sur une période de 25 ans après le diagnostic de MICI.

Les patients atteints d'AVC avant le diagnostic de MICI exclus de l'étude

Les chercheurs ont examiné les dossiers de patients atteints de MICI recueillis dans une base de données de soins de santé en Corée du Sud. Les patients atteints de cancer, de maladies cardiovasculaires ou d'AVC avant leur diagnostic de MICI ont été exclus. Parmi les patients restants, ceux qui ont eu un AVC ont été identifiés. Les chercheurs ont comparé les taux d'AVC chez les patients atteints de MICI et chez les patients non atteints de MICI, en ajustant pour l'âge, le sexe, la fumée, l'alcool, l'indice de masse corporelle, l'hypertension, le diabète et les troubles de coagulation.

Un risque accru principalement pour les AVC ischémiques

Les chercheurs ont également découvert que le risque accru d'AVC chez les personnes atteintes de MICI concernait principalement les AVC ischémiques, qui sont causés par un blocage du flux sanguin vers le cerveau, plutôt que les AVC hémorragiques.

Les résultats de cette étude ont des implications importantes pour les patients atteints de MICI et leurs médecins. Bien qu'elle ne prouve pas un lien de cause à effet entre les MICI et les AVC, elle suggère qu'il est important pour les patients atteints de MICI de surveiller leur risque d'AVC et de prendre des mesures pour réduire ce risque.

Les patients atteints de MICI ont aussi des troubles qui peuvent contribuer aux AVC

Les médecins et les patients atteints de MICI devraient être conscients de ce risque accru à long terme et de la nécessité de surveiller et de gérer les facteurs de risque d'AVC. D'autant que ces patients peuvent avoir un risque accru d'inflammation systémique, de problèmes vasculaires ou de troubles de la coagulation qui peuvent tous contribuer au risque d'AVC.

Les chercheurs soulignent que des études de suivi supplémentaires seront nécessaires pour valider ces résultats et explorer davantage les mécanismes biologiques sous-jacents à cette association. En outre, il sera important de comprendre comment les patients atteints de MICI peuvent prendre des mesures pour réduire leur risque d'AVC, tout en gérant leur maladie intestinale sous-jacente.