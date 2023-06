AVC : les personnes victimes d'insomnies sont plus à risque

L'ESSENTIEL Les personnes victimes d'insomnie ont davantage de risques de faire un AVC (accident vasculaire cérébral).

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont constitué une cohorte de 31.000 personnes âgées de 61 ans en moyenne.

Selon une nouvelle étude publiée dans Neurology, les personnes victimes d'insomnies ont davantage de risques de faire un AVC (accident vasculaire cérébral).

Neuf ans d'étude

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont constitué une cohorte de 31.000 personnes âgées de 61 ans en moyenne. Pendant neuf ans, les scientifiques ont ensuite évalué la fréquence des potentielles insomnies de leurs recrues et la survenue éventuelle d'AVC.



À la fin de l'étude, les résultats ont démontré que les personnes qui avaient régulièrement des insomnies et des difficultés à s'endormir avaient 16% plus de risques de faire un AVC au cours de leur vie. Les chercheurs ont également indiqué que les comorbidités associées aux problèmes de sommeil telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques et la dépression étaient des facteurs qui renforçaient cette association entre l'insomnie et l'AVC.

"Il existe de nombreuses thérapies qui peuvent aider les gens à améliorer la qualité de leur sommeil, donc déterminer quels problèmes de sommeil entraînent un risque accru d'AVC peut permettre des traitements plus précoces pour les personnes qui ont du mal à dormir et éventuellement réduire leur risque d'AVC", a expliqué en conclusion l'auteur de l'étude Wendemi Sawadogo, de la Virginia Commonwealth University à Richmond (USA).

Comment vaincre l'insomnie ?

Les causes sous-jacentes de l'insomnie peuvent varier et incluent des facteurs tels que l'anxiété, le stress, les médicaments, certaines maladies et le vieillissement.

Même si l'insomnie est un problème sérieux, il existe des moyens pour gérer efficacement les symptômes. La mise en place d'une routine de sommeil strict, la réduction de la consommation de caféine et une alimentation équilibrée peuvent notamment contribuer à améliorer la qualité du sommeil. La pratique d'exercice régulier peut également aider à réguler le sommeil.

Qu'est-ce qu'un AVC ?

Un accident vasculaire cérébral est une pathologie grave qui désigne l'arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d'une partie du cerveau.

En France, environ 130.000 personnes sont atteintes d'AVC chaque année. Avec 40.000 morts, c'est la seconde cause de décès chez la femme et la troisième chez l'homme.