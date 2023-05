AVC ischémique : le nombre de décès va atteindre 5 millions d'ici 2030

L'ESSENTIEL Le nombre de décès dus à un AVC ischémique dans le monde est passé de 2 millions en 1990 à plus de 3 millions en 2019, et devrait atteindre près de 5 millions d'ici 2030.

La croissance et le vieillissement de la population seraient les principales causes de cette hausse.

Toutefois les chercheurs ont identifié 7 autres facteurs de risque.

L'AVC ischémique est l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Une étude chinoise parue dans la revue Neurology le 17 mai 2023 montre que ce trouble - qui résulte de l'obstruction d'une artère du cerveau apportant du sang riche en oxygène et nutriments, par un caillot sanguin et/ou d’un dépôt graisseux - pourrait faire encore plus de victimes dans les années à venir.

AVC ischémique : une inquiétante augmentation du nombre de décès d'ici 2030

Le nombre de décès dans le monde dus à l'accident vasculaire cérébral ischémique est passé de deux millions en 1990 à plus de trois millions en 2019, selon les chercheurs de l'étude. Ils projettent même près de cinq millions de décès d'ici 2030.

En revanche, l'analyse des données mondiales à la disposition des scientifiques montre que l'incidence des AVC est passée de 66 pour 100.000 personnes en 1990 à 44 pour 100.000 personnes en 2019. "Cette diminution du taux d'AVC signifie probablement que l'augmentation globale du nombre d'AVC dans le monde est principalement due à la croissance et au vieillissement de la population", a expliqué l'auteur de l'étude le Lize Xiong de l'Université Tongji de Shanghai, en Chine.

AVC : 7 facteurs de risque majeurs identifiés

Toutefois, l'équipe a aussi identifié sept facteurs de risque majeurs qui contribuent à l'augmentation des AVC dans le monde :

le tabagisme ;

une alimentation riche en sodium ;

l'hypertension artérielle ;

l'hypercholestérolémie ;

le dysfonctionnement rénal ;

l'hyperglycémie ;

l'IMC élevé.

Si ces facteurs de risque ne sont pas contrôlés ou empêchés dans les années à venir, le nombre de décès par accident vasculaire cérébral ischémique en 2030 pourrait même atteindre 6,4 millions, au lieu des 4,9 millions projetés pour le moment, selon les chercheurs. Au terme de leurs travaux, ils soulignent ainsi la nécessité de prendre des mesures pour contrôler les facteurs de risque, tels que l'arrêt du tabac, une alimentation équilibrée avec une faible consommation en sel, la pratique d'une activité physique régulière et la surveillance de la tension artérielle.